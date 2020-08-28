Депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов, которая из-за ухудшения эпидемической ситуации признана зоной с «красным» уровнем эпидемической опасности.
«Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство», — говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что решение Черновицкого городского совета противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам, поэтому по данному факту начато уголовное производство.