Национальная полиция Украины открыла уголовное производство против депутатов горсовета Черновцов, которые приняли решение о частичной отмене карантина. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области

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«Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что решение Черновицкого городского совета противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам, поэтому по данному факту начато уголовное производство.