Министр отметил, что ученикам не нужно надевать защитные маски во время проведения занятий. При этом ученики 1-4 классов могут приходить в школу или передвигаться без масок или респираторов.
«Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то достаточно одной маски в день. Потому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене надеть снова. Кроме того, сейчас есть много тканевых масок. Когда ребенок пришел домой, эту маску нужно постирать и погладить», — добавил глава Минздрава.