Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что ученику достаточно одной одноразовой маски в день, аргументируя это тем, что одноразовую маску можно использовать только три часа при условии непрерывного ношения. Об этом 28 августа он сообщил во время брифинга, который транслировали в Facebook

Коронавирус «сократил» зарплату генпрокурора Украины Венедиктовой на 30% © Facebook, Ирина Венедиктова «Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то достаточно одной маски в день. Потому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене надеть снова. Кроме того, сейчас есть много тканевых масок. Когда ребенок пришел домой, эту маску нужно постирать и погладить», — добавил глава Минздрава.