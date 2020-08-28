Протесты в Белоруссии сходят на нет, а президент Александр Лукашенко переходит в контрнаступление. Об этом политический философ Иван Никонов сказал в интервью изданию Украина.ру

Что ждёт Белоруссию. Хитрый план оппозиции и последнее предупреждение Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Не просто палатки не стали ставить, а протесты легко смывает обычным дождем. [Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана] Тихановская отказалась избираться. Даже [члена Координационного совета оппозиции] Светлану Алексиевич вызывали в следственный комитет по делу о создании антиправительственной организации… Я не говорю, что все просто, но Лукашенко явно взял ситуацию в руки и развивает контрнаступление», — сказал Никонов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.