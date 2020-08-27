Большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, опубликованные 27 августа

В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости.

Дешево, но сердито. Коммуналка на Украине подешевела, чтобы потом подорожать © Украина.ру/Стрингер

Поддерживают повышение тарифов 4,2% украинцев.

Данные свидетельствуют, что 29,3% респондентов ожидают успешного прохождения отопительного сезона, несмотря на задолженность, сложившуюся на рынках энергетики и коммунальных услуг. При этом 24,2% опрошенных считают, что существуют риски перерывов в поставках энергоносителей из-за накопленной задолженности.