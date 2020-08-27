В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости.
По данным опроса, 89,7% выступают категорически против дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги даже с целью недопущения срыва отопительного сезона.
Поддерживают повышение тарифов 4,2% украинцев.
Данные свидетельствуют, что 29,3% респондентов ожидают успешного прохождения отопительного сезона, несмотря на задолженность, сложившуюся на рынках энергетики и коммунальных услуг. При этом 24,2% опрошенных считают, что существуют риски перерывов в поставках энергоносителей из-за накопленной задолженности.