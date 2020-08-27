Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал приезд президента Владимира Зеленского в город, который состоялся накануне. Соответствующий пост 27 августа городской глава опубликовал в Facebook

Филатов отметил, что на встречу президента в аэропорту его никто не приглашал.

«Это беспрецедентный случай в политической истории Украины. Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счётов», — написал он.

Филатов обвинил Минюст в махинациях © dnepr.com

Далее, по словам городского главы, начался «цирк». Он вспомнил о наглом вранье министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что в Днепре вот-вот начнут строить аэропорт и уже начались подготовительные работы.