Филатов отметил, что на встречу президента в аэропорту его никто не приглашал.
«Это беспрецедентный случай в политической истории Украины. Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счётов», — написал он.
По его словам, его хотели привезти не на официальную церемонию встречи, а на проплаченный митинг, который вчера собирали по всему городу за 600 гривен (около 1,5 тысячи рублей). Мэр заявил, что проблема «шоу» заключалась в том, что сами сценаристы и постановщики подстроили все так, что именно городские власти оказались плохими.
Далее, по словам городского главы, начался «цирк». Он вспомнил о наглом вранье министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что в Днепре вот-вот начнут строить аэропорт и уже начались подготовительные работы.