Белорусские компании могут продолжить работу в Латвии, чтобы пережить надвигающуюся экономическую рецессию. Об этом 26 августа заявил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс, передает «Интерфакс»

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Рожкалнс заявил, что, по прогнозам Всемирного банка, в Белоруссии в 2020 году начнется экономическая рецессия, которая лишь частично связана с пандемией коронавируса. Продлится эта рецессия несколько лет.

Предложение Латвии касается в первую очередь предприятий, которые работают в сфере информационных и коммуникационных технологий, биоэкономики, смарт-технологий, биомедицины и других отраслях средних и высоких технологий.

«Есть несколько существенных причин, по которым белорусам стоит выбрать Латвию в качестве места для развития своего бизнеса, например, Латвия интегрирована в самые значимые международные организации, с точки зрения распространения Covid-19 Латвия в настоящее время является самой безопасной страной в Европейском союзе, кроме того, в Латвии компанию можно открыть за один день», — утверждает Рожкалнс.

Массовые беспорядки начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. Протестующие не признали победу Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).