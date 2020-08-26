По его словам, специальная команда, которая поможет белорусским бизнесменам получить стартап-визу или «синюю карту» Европейского союза (ЕС), то есть выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, уже сформирована.
Рожкалнс заявил, что, по прогнозам Всемирного банка, в Белоруссии в 2020 году начнется экономическая рецессия, которая лишь частично связана с пандемией коронавируса. Продлится эта рецессия несколько лет.
Предложение Латвии касается в первую очередь предприятий, которые работают в сфере информационных и коммуникационных технологий, биоэкономики, смарт-технологий, биомедицины и других отраслях средних и высоких технологий.
«Есть несколько существенных причин, по которым белорусам стоит выбрать Латвию в качестве места для развития своего бизнеса, например, Латвия интегрирована в самые значимые международные организации, с точки зрения распространения Covid-19 Латвия в настоящее время является самой безопасной страной в Европейском союзе, кроме того, в Латвии компанию можно открыть за один день», — утверждает Рожкалнс.
Массовые беспорядки начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. Протестующие не признали победу Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).