Идеологическая нагрузка Республиканской партии ДНР заключается в преемственности по отношению к Донецко-Криворожской советской республике (ДКР). Об этом бывший председатель Народного совета (парламента) ДНР, вдохновитель партии Андрей Пургин сказал в интервью изданию Украина.ру

Краткий курс истории ДКР. К годовщине со дня рождения «товарища Артёма» © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

По словам Пургина, идеологическая составляющая в партии будет выражаться в людях, имеющих за плечами прошлое 2014-16 годов и за шесть лет не покинул территорию республики.

«Что касается чисто идеологической нагрузки, которая очень важна, но идет вторым планом, мы в преамбуле Устава партии напоминаем, что обе республики Донбасса провозгласили при своем образовании в мае 2014-го о преемственности по отношению к Донецко-Криворожской советской республике. Мы помним о Новороссии. Это и есть идеологическая направленность… Мы против того, чтобы терять остатки социальной системы, доставшиеся нам от Советского Союза», — сказал экс-председатель Народного совета.

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