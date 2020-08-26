Ранее он принял решение зарегистрировать свою политсилу с рабочим названием Республиканская партия, которая намерена работать на политическом поле обеих народных республик Донбасса.
По словам Пургина, идеологическая составляющая в партии будет выражаться в людях, имеющих за плечами прошлое 2014-16 годов и за шесть лет не покинул территорию республики.
«Что касается чисто идеологической нагрузки, которая очень важна, но идет вторым планом, мы в преамбуле Устава партии напоминаем, что обе республики Донбасса провозгласили при своем образовании в мае 2014-го о преемственности по отношению к Донецко-Криворожской советской республике. Мы помним о Новороссии. Это и есть идеологическая направленность… Мы против того, чтобы терять остатки социальной системы, доставшиеся нам от Советского Союза», — сказал экс-председатель Народного совета.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.