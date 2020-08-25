Обновление внутриполитической ситуации в непризнанных республиках Донбасса иногда обнаруживает неожиданные повороты. Так на днях стало известно, что бывший председатель Народного совета (парламента) ДНР Андрей Пургин взялся за создание новой партии

Работать партия намерена на политическом поле обеих республик — и в ЛНР тоже. Рабочее название партии — Республиканская — подчеркивает принцип единства. Мы поговорили о новой партии с самим ее вдохновителем. Жители Донбасса без права голоса. К чему приведёт скандальное постановление ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Андрей Евгеньевич, как вы собираетесь регистрировать свою партию? Ведь в республиках, кажется, нет единого принципа на сей счет?

— Да, регистрация общественных организаций республик шла по-разному. Обе провластные партии (их нет смысла разделять, это по сути одно и то же) — ОД «Свободный Донбасс» и ОД «Донецкую республику» регистрировал еще Центризбирком в 2014 году, кого-то регистрировало Министерство доходов и сборов, МИД регистрирует гуманитарные миссии. Спортивные организации регистрирует Минспорт. Минюст во всем этом не участвует.

- Как же вы собираетесь регистрироваться?

— Через суд, получая отказы и так далее. Что поделать, если за шесть лет в ДНР так и не смогли принять ни одного закона, который бы указывал, как быть с гражданской инициативой. Причем некоторые организации, как, например, Союз левых сил или некоторые ветеранские организации силовиков получили отказ уже при Пушилине, не говоря уже об «отказниках» при Захарченко, — вы в интернете найдете десятки примеров таких отказов.

- Вы заявили, что собираетесь создавать партию в обеих республиках. В ДНР нет возможности прямой регистрации, а в ЛНР больше свободы?

— Нет.

- Почему вы именно сейчас собрались создавать новую партию?

— Все понимают, что мы находимся в преддверие местных выборов. Не теми, конечно, что Украина собралась проводить, а республиканскими и несколько позднее. Может быть, весной следующего года. Все, кто находится внутри «Донецкой республики» или «Свободного Донбасса», занимаются активной предвыборной кампанией прямо сейчас. Насколько я знаю, структуры, имеющие отношение к Медведчуку, активизировались на нашей территории. Ну, если все готовятся к выборам, то и мы попытаемся к ним готовиться. Посмотрим, что и как из этого получится, но никто нам не скажет завтра — «что же вы даже не попытались?»

- Какой направленности будет Республиканская партия, какую идеологию она будет исповедовать?

— Местные выборы — это местные советы, они должны дать населению чувство комфорта и уверенности в завтрашнем дне. Это главное. Идеологическая составляющая у нас будет выражаться в тех людях, которые будут привлечены в партию — это значит, что привлекать мы будем людей, имеющих за плечами прошлое четырнадцатого-шестнадцатого годов. Это те, кто за шесть лет не покинул территорию республики. Наша партия подчеркивает, что она будет опираться на местные ресурсы. Некогда раскачиваться, коррупционно-административный коллапс не располагает к промедлению, в работу надо включаться с ходу. Поэтому, если очень грубо, это партия «местных людей», которая хочет влиять на ситуацию в республике здесь и сейчас. Что касается чисто идеологической нагрузки, которая очень важна, но идет вторым планом, мы в преамбуле Устава партии напоминаем, что обе республики Донбасса провозгласили при своем образовании в мае 2014-го о преемственности по отношению у Донецко-Криворожской советской республике (ДКР). Мы помним о Новороссии. Это и есть идеологическая направленность. Мы выступаем за социально-ориентированное государство. Мы против того, чтобы терять остатки социальной системы, доставшиеся нам от Советского Союза. «Оппозиционная платформа» перед выборами: на что может рассчитывать самая популярная оппозиционная партия Украины © platform.org.ua

- Можно ли в таком случае сказать, что вы строите партию левого толка?

— Левая идея в Европе переживает очень тяжелые времена. Корректней сказать, что мы партия социальной направленности. Левая ли это партия? Ну, не знаю, Владимир Ильич Ленин мог бы не согласиться с этим.

- Но все-таки ДКР с Артемом во главе была именно советской республикой, нет?

— То, что строили в ДКР, намного отличалось от того, что возводили большевики в Москве или Петрограде. Например, банки здесь не тронули. Артем был классический профсоюзный деятель, очень талантливый, харизматичный. Поэтому считать Артема правоверным ленинцем, наверное, не стоит.

- То есть, в вашем понимании, главное в ДКР…

— …это то, что она строилась на принципах экономического региона и входила в состав Российской республики. Главное, что не национальный, не социокультурный, а именно экономический принцип формирования был в ДКР определяющим.

- К каким слоям населения намерена апеллировать партия? К трудовым массам пролетариата и крестьянства? Еще к кому-то?

— Это термины индустриального века, мы же живем в постиндустриальном времени. Проблемы не устарели, они те же, что и прежде, а вот деление на классы явно устарело. Мы как партия Донбасса обращаемся к людям, которые живут здесь, которые хотят видеть нормальное, транспарентное общество и государство. Мы партия Донбасса. Донбасс без права выбора: большой шаг назад в вопросе мира © REUTERS, Gleb Garanich

- Нет ли идеологической связи между вашей партией и Партией возрождения регионов Украины, ставшей со временем Партией регионов Украины? Один из ее создателей, бывший донецкий градоначальник Владимир Рыбак, тоже любил рассуждать о принципах экономической независимости регионов.

— Хочу вам напомнить, что у этой партии был малиновый партийный стяг, что отсылало к Запорожскому казачеству. Мы же говорим о том, что ДКР вмещала в себя практически весь Юго-восток Украины и была частью Российской Федерации. Напомню вам, что именно в Донецке при «регионалах» украинское казачество получило огромные преференции во всем — от финансирования до помещений.

- На какой стадии создания ваша партия? У вас уже появились первичные организации, например?

— Очень условные. В связи с тем, что на территории республик действует запрет на общественно-политическую деятельность, все это носит закрытый характер. У нас есть встречи единомышленников, но нет официальных офисов и официальной работы.

- Как вы думаете, кто ваши союзники? Славянск перед выборами: за власть борются «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа» © Facebook, Cлов'янська міська рада

— Мы открыты всем людям, которые хотят работать над улучшением ситуации в Донбассе, нормальным искренним людям. Работы хватит всем. Я разговаривал с некоторыми видными законодателями РФ, и они мне говорили: мы вам завидуем, потому что нам, например, чтобы изменить что-то в законодательстве, подкорректировать его, надо вносить поправки в 500, грубо говоря, законов, принятых в России за 30 лет. А в Донбассе есть возможность все делать с чистого листа, по-новому.

- Можно ли говорить, что вы видите себя оппозиционной партией?

— Да, конечно.