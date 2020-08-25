Работать партия намерена на политическом поле обеих республик — и в ЛНР тоже. Рабочее название партии — Республиканская — подчеркивает принцип единства. Мы поговорили о новой партии с самим ее вдохновителем.
- Андрей Евгеньевич, как вы собираетесь регистрировать свою партию? Ведь в республиках, кажется, нет единого принципа на сей счет?
— Да, регистрация общественных организаций республик шла по-разному. Обе провластные партии (их нет смысла разделять, это по сути одно и то же) — ОД «Свободный Донбасс» и ОД «Донецкую республику» регистрировал еще Центризбирком в 2014 году, кого-то регистрировало Министерство доходов и сборов, МИД регистрирует гуманитарные миссии. Спортивные организации регистрирует Минспорт. Минюст во всем этом не участвует.
- Как же вы собираетесь регистрироваться?
— Через суд, получая отказы и так далее. Что поделать, если за шесть лет в ДНР так и не смогли принять ни одного закона, который бы указывал, как быть с гражданской инициативой. Причем некоторые организации, как, например, Союз левых сил или некоторые ветеранские организации силовиков получили отказ уже при Пушилине, не говоря уже об «отказниках» при Захарченко, — вы в интернете найдете десятки примеров таких отказов.
- Вы заявили, что собираетесь создавать партию в обеих республиках. В ДНР нет возможности прямой регистрации, а в ЛНР больше свободы?
— Нет.
- Почему вы именно сейчас собрались создавать новую партию?
— Все понимают, что мы находимся в преддверие местных выборов. Не теми, конечно, что Украина собралась проводить, а республиканскими и несколько позднее. Может быть, весной следующего года. Все, кто находится внутри «Донецкой республики» или «Свободного Донбасса», занимаются активной предвыборной кампанией прямо сейчас. Насколько я знаю, структуры, имеющие отношение к Медведчуку, активизировались на нашей территории. Ну, если все готовятся к выборам, то и мы попытаемся к ним готовиться. Посмотрим, что и как из этого получится, но никто нам не скажет завтра — «что же вы даже не попытались?»
- Какой направленности будет Республиканская партия, какую идеологию она будет исповедовать?
— Местные выборы — это местные советы, они должны дать населению чувство комфорта и уверенности в завтрашнем дне. Это главное. Идеологическая составляющая у нас будет выражаться в тех людях, которые будут привлечены в партию — это значит, что привлекать мы будем людей, имеющих за плечами прошлое четырнадцатого-шестнадцатого годов. Это те, кто за шесть лет не покинул территорию республики. Наша партия подчеркивает, что она будет опираться на местные ресурсы. Некогда раскачиваться, коррупционно-административный коллапс не располагает к промедлению, в работу надо включаться с ходу. Поэтому, если очень грубо, это партия «местных людей», которая хочет влиять на ситуацию в республике здесь и сейчас. Что касается чисто идеологической нагрузки, которая очень важна, но идет вторым планом, мы в преамбуле Устава партии напоминаем, что обе республики Донбасса провозгласили при своем образовании в мае 2014-го о преемственности по отношению у Донецко-Криворожской советской республике (ДКР). Мы помним о Новороссии. Это и есть идеологическая направленность. Мы выступаем за социально-ориентированное государство. Мы против того, чтобы терять остатки социальной системы, доставшиеся нам от Советского Союза.
- Можно ли в таком случае сказать, что вы строите партию левого толка?
— Левая идея в Европе переживает очень тяжелые времена. Корректней сказать, что мы партия социальной направленности. Левая ли это партия? Ну, не знаю, Владимир Ильич Ленин мог бы не согласиться с этим.
- Но все-таки ДКР с Артемом во главе была именно советской республикой, нет?
— То, что строили в ДКР, намного отличалось от того, что возводили большевики в Москве или Петрограде. Например, банки здесь не тронули. Артем был классический профсоюзный деятель, очень талантливый, харизматичный. Поэтому считать Артема правоверным ленинцем, наверное, не стоит.
- То есть, в вашем понимании, главное в ДКР…
— …это то, что она строилась на принципах экономического региона и входила в состав Российской республики. Главное, что не национальный, не социокультурный, а именно экономический принцип формирования был в ДКР определяющим.
- К каким слоям населения намерена апеллировать партия? К трудовым массам пролетариата и крестьянства? Еще к кому-то?
— Это термины индустриального века, мы же живем в постиндустриальном времени. Проблемы не устарели, они те же, что и прежде, а вот деление на классы явно устарело. Мы как партия Донбасса обращаемся к людям, которые живут здесь, которые хотят видеть нормальное, транспарентное общество и государство. Мы партия Донбасса.
- Нет ли идеологической связи между вашей партией и Партией возрождения регионов Украины, ставшей со временем Партией регионов Украины? Один из ее создателей, бывший донецкий градоначальник Владимир Рыбак, тоже любил рассуждать о принципах экономической независимости регионов.
— Хочу вам напомнить, что у этой партии был малиновый партийный стяг, что отсылало к Запорожскому казачеству. Мы же говорим о том, что ДКР вмещала в себя практически весь Юго-восток Украины и была частью Российской Федерации. Напомню вам, что именно в Донецке при «регионалах» украинское казачество получило огромные преференции во всем — от финансирования до помещений.
- На какой стадии создания ваша партия? У вас уже появились первичные организации, например?
— Очень условные. В связи с тем, что на территории республик действует запрет на общественно-политическую деятельность, все это носит закрытый характер. У нас есть встречи единомышленников, но нет официальных офисов и официальной работы.
- Как вы думаете, кто ваши союзники?
— Мы открыты всем людям, которые хотят работать над улучшением ситуации в Донбассе, нормальным искренним людям. Работы хватит всем. Я разговаривал с некоторыми видными законодателями РФ, и они мне говорили: мы вам завидуем, потому что нам, например, чтобы изменить что-то в законодательстве, подкорректировать его, надо вносить поправки в 500, грубо говоря, законов, принятых в России за 30 лет. А в Донбассе есть возможность все делать с чистого листа, по-новому.
- Можно ли говорить, что вы видите себя оппозиционной партией?
— Да, конечно.