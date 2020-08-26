Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу пастырской ответственности на такие государства, как Восточный Тимор и Папуа - Новая Гвинея, сообщает 26 августа «Интерфакс»

В РПЦ сравнили «онлайн-причастия» ПЦУ с магическими сеансами Кашпировского © Sputnik / Виктор Толочко | Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Таким образом, миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий на Украине, начавшихся два года назад. До этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре.

Обе океанических страны, где РПЦ планирует развивать свою деятельность, до сих пор не становились объектом интереса православных миссионеров. Так, Восточный Тимор является одной из двух католических стран Азии (наряду с Филиппинами). Католики здесь составляют порядка 98% жителей, протестанты — 1%, мусульмане — 1%. Значительное большинство жителей Папуа — Новой Гвинеи также считают себя приверженцами христианства: согласно переписи 2000 года, это 96% жителей, среди которых около четверти — католики, пятая часть — лютеране, есть также немного адвентистов, пятидесятников, англикан. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов.

Ранее в азиатский экзархат РПЦ были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.