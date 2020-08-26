Эксперт уверен, что поддерживая исключительно Лукашенко, Россия «сложила все яйца в одну корзину», забыв при этом об альтернативных вариантах в виде запасной команды игроков.
При этом белорусский эксперт подчеркнул, что власти Российской Федерации придерживаются такой тактики и в работе с другими странами бывшего СССР.
«Этот просчет проявился в случае с Украиной и повторяется в Белоруссии. Предполагая ранее потерянную Россией Грузию и вероятность аналогичной ситуации в Казахстане, а также другие аналогичные казусы, танец на граблях продолжается в континентальном масштабе».
В качестве одной из причин такого положения дел эксперт назвал неумение России взаимодействовать с гражданским обществом, что искусно делают страны Запада, управляя и манипулируя с помощью мягкой силы.
Целиком интервью белорусского искусствоведа Александра Морунова можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).
Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.