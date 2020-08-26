Россия делает ставку на действующие власти и элиты, не имея других запасных вариантов, и именно поэтому проигрывает влияние над бывшими Советскими республиками странам Запада, об этом рассказал белорусский искусствовед Александр Морунов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт уверен, что поддерживая исключительно Лукашенко, Россия «сложила все яйца в одну корзину», забыв при этом об альтернативных вариантах в виде запасной команды игроков.

Александр Морунов: Большинство белорусов ничего не имеет против России, русских и русского языка © Facebook, Александр Морунов

«Этот просчет проявился в случае с Украиной и повторяется в Белоруссии. Предполагая ранее потерянную Россией Грузию и вероятность аналогичной ситуации в Казахстане, а также другие аналогичные казусы, танец на граблях продолжается в континентальном масштабе».

В качестве одной из причин такого положения дел эксперт назвал неумение России взаимодействовать с гражданским обществом, что искусно делают страны Запада, управляя и манипулируя с помощью мягкой силы.

Целиком интервью белорусского искусствоведа Александра Морунова можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.