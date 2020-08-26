Национальная полиция расследует дело о 9 млрд гривен (около 27 млрд рублей), собранных через фонд банка «Аркада», признанного неплатежеспособным. Об этом 26 августа рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Нацбанк Украины отнес еще один банк к проблемным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Национальная полиция расследует уголовное производство о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада". Мы проверяем, там были нарушения… Сейчас нужен аудит, потому что мы неоднократно ловили исполнителя на манипулировании цифрами и отчетностью. Привлечены инвесторы плюс контроль госорганов и специфические полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц дадут возможность выстроить систему так, чтобы сначала удовлетворить имеющиеся контрактные позиции», — сообщил Аваков.

Затем, по его словам, ожидается, что придут дополнительные инвесторы, которые смогут завершить строительство, не перекладывая проблемы на вкладчиков.