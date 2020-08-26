Следствие заявило о финансовых махинациях. По его словам, урегулировать ситуацию с банком можно только путем выполнения контрактов в полном объеме.
«Национальная полиция расследует уголовное производство о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада". Мы проверяем, там были нарушения… Сейчас нужен аудит, потому что мы неоднократно ловили исполнителя на манипулировании цифрами и отчетностью. Привлечены инвесторы плюс контроль госорганов и специфические полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц дадут возможность выстроить систему так, чтобы сначала удовлетворить имеющиеся контрактные позиции», — сообщил Аваков.
Затем, по его словам, ожидается, что придут дополнительные инвесторы, которые смогут завершить строительство, не перекладывая проблемы на вкладчиков.