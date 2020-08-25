Отмечается, что убийство Шеремета 20 июля 2016 года стало одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей истории Украины, досудебное расследование которого с самого начала вызвало бурную реакцию у общественности.
«С подачи стороны защиты правоохранительным органам забрасывают самые разные обвинения — от сокрытия доказательств до заказного расследования. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма», — говорится в описании к фильму.
Комментарии по делу Шеремета в фильме дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.
В частности, Пискун заявил, что убийство Шеремета является политическим и сравнивает его с убийством Гонгадзе.
Как отмечают авторы проекта, съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые. Национальная полиция также дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия.