Украинская продакшн-студия полного цикла «ТТБ-Студия» в сотрудничестве с Национальной полицией страны сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета под названием «Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать». Фильм был обнародован 24 августа на YouTube-канале «Дело Шеремета»

Отмечается, что убийство Шеремета 20 июля 2016 года стало одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей истории Украины, досудебное расследование которого с самого начала вызвало бурную реакцию у общественности.

«С подачи стороны защиты правоохранительным органам забрасывают самые разные обвинения — от сокрытия доказательств до заказного расследования. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма», — говорится в описании к фильму.

Не знала, не читала, рассмеялась. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета рассказала об ошибках следствия © 112.ua/Диалог.ua Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.

В частности, Пискун заявил, что убийство Шеремета является политическим и сравнивает его с убийством Гонгадзе.

Как отмечают авторы проекта, съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые. Национальная полиция также дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия.