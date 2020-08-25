«Для учеников первых и четвертых классов передвижение по помещению учреждения образования будет разрешено без использования маски или респиратора», — сказал он.
В то же время в регионах «оранжевой» карантинной зоны педагогам будут рекомендовать использовать щитки. А учителям школ «желтой» и «зеленой» зон можно только соблюдать дистанцию.
Весь класс уйдет на самоизоляцию, в случае если у одного из учеников обнаружат коронавирус. Отмечается, что дозаторы и антисептики должны быть только у входа, кроме того, Минздрав рекомендовал мыть руки после каждого урока.