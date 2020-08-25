Учащиеся начальных классов на Украине смогут ходить в школе без масок. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 25 августа, который транслировался в Facebook

«Для учеников первых и четвертых классов передвижение по помещению учреждения образования будет разрешено без использования маски или респиратора», — сказал он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Весь класс уйдет на самоизоляцию, в случае если у одного из учеников обнаружат коронавирус. Отмечается, что дозаторы и антисептики должны быть только у входа, кроме того, Минздрав рекомендовал мыть руки после каждого урока.