«Нам нелегко подавать в суд на правительство США, но у нас нет иного выбора, кроме как действовать, чтобы защитить наши права, а также права наших сообществ и сотрудников», — заявили в TikTok.
Согласно указу Трампа, подписанному 6 августа, по истечении 45 дней после даты его опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем TikTok.
Последующий указ Трампа дал компании 90 дней для завершения сделки по ее продаже.
В первоначальном указе говорилось, что TikTok представляет собой угрозу для экономики и национальной безопасности США. Американские чиновники опасаются, что китайское правительство получит доступ к данным пользователей TikTok, включая граждан США. Компания же утверждает, что никогда не передает подобные данные властям.
Американская Microsoft Corp. сообщала, что ведет переговоры о покупке американского бизнеса TikTok. Кроме того, покупкой заинтересовались еще, как минимум, две компании — Twitter Inc. и Oracle Corp.
Microsoft планирует завершить переговоры, также касающиеся операций TikTok в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, к середине сентября. При этом компания отмечает, что нет гарантий, что сделка состоится.
Ситуация с TikTok привела к дальнейшему усилению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.