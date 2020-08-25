Китайская социальная сеть TikTok официально подала иск против исполнительного указа президента США Дональда Трампа, которым предусматривается запрет ее использования на территории страны, если она не будет продана американской компании. Об этом 24 августа сообщает газета Hill

Борьба поколений, конфликт государств или банальное рейдерство. Что означает давление на TikTok в США © tiktok.com заявили в TikTok.

Согласно указу Трампа, подписанному 6 августа, по истечении 45 дней после даты его опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем TikTok.

Последующий указ Трампа дал компании 90 дней для завершения сделки по ее продаже.

В первоначальном указе говорилось, что TikTok представляет собой угрозу для экономики и национальной безопасности США. Американские чиновники опасаются, что китайское правительство получит доступ к данным пользователей TikTok, включая граждан США. Компания же утверждает, что никогда не передает подобные данные властям.

Американская Microsoft Corp. сообщала, что ведет переговоры о покупке американского бизнеса TikTok. Кроме того, покупкой заинтересовались еще, как минимум, две компании — Twitter Inc. и Oracle Corp.

Microsoft планирует завершить переговоры, также касающиеся операций TikTok в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, к середине сентября. При этом компания отмечает, что нет гарантий, что сделка состоится.

Ситуация с TikTok привела к дальнейшему усилению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.