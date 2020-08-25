Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с французским философом Бернаром-Анри Леви должна насторожить протестующих в Белоруссии. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Активист назвал сходства и различия протестов в Белоруссии и Майдана на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Муаммара Каддафи, Майдан в Киеве.

«На мой взгляд, да, появление Леви должно было насторожить тех участников белорусских протестов, которые думают, что они, выступая против Лукашенко, выступают не против связей с России. Уж если Леви включился, мы должны понимать, это однозначно против России, это однозначно попытка повести Белоруссию по сценарию киевского майдана и других майданов, которые Бернар-Анри Леви поддерживал», — сказал Корнилов.

В то же время он считает, что Тихановская даже не была в курсе, с кем она встретилась, так как просто делает в Литве то, что ей говорят.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко —по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.