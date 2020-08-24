В понедельник, 24 августа, в МИД Литвы был вызван посол Белоруссии в республике, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литвы. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны

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