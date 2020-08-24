По данным МИД, в воскресенье, 23 августа, в 18:50 белорусский вертолет Ми-24 пересек литовскую госграницу в районе деревни Мядининкай.
В ноте Минск призывают к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что пресекли попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы в Ошмянском районе, в сторону которого был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Отмечалось, что благодаря действиям, в частности, экипажей вертолетов Ми-24, полет воздушных шаров был пресечен.