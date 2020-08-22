Журналистка рассказала, как Национальная общественная телерадиокомпания Украины «закрывает рты» сотрудникам

Бывшая журналистка тернопольского филиала «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» (НОТУ) Наталья Лазука 22 августа на своей странице в Facebook рассказала о цензуре, которую вводит руководство вещателя

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«А пока есть большое удивление. Как тернопольским журналистам на "Общественном" руководство решило закрывать рты. Подсовывают коллегам такую писюльку о неразглашении какой-то там секретной информации. Приватизировали так журналистов, как мертвые души… Символично, что накануне Дня Независимости. Или ТВ уже стало коммерческим? И даже не спрашивайте, откуда взяла этот недодокумент», — написала журналистка.

В 2019 году журналистка вернулась на работу после декрета. Однако она столкнулась с препятствованием ее профессиональной деятельности — руководство вещателя не допускало журналистку вести эфиры и удаляло записи сюжетов с ее участием на YouTube.

Также Наталья жаловалась, что начальство НОТУ нередко стравливало сотрудников между собой и инициировало массовые сокращения опытных работников.