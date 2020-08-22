Журналистка рассказала, как Национальная общественная телерадиокомпания Украины «закрывает рты» сотрудникам

Лазука заявила, что намерена восстановиться на своей работе после незаконного увольнения, если соответствующее решение примет суд.
«А пока есть большое удивление. Как тернопольским журналистам на "Общественном" руководство решило закрывать рты. Подсовывают коллегам такую писюльку о неразглашении какой-то там секретной информации. Приватизировали так журналистов, как мертвые души… Символично, что накануне Дня Независимости. Или ТВ уже стало коммерческим? И даже не спрашивайте, откуда взяла этот недодокумент», — написала журналистка.
В 2019 году журналистка вернулась на работу после декрета. Однако она столкнулась с препятствованием ее профессиональной деятельности — руководство вещателя не допускало журналистку вести эфиры и удаляло записи сюжетов с ее участием на YouTube.
Также Наталья жаловалась, что начальство НОТУ нередко стравливало сотрудников между собой и инициировало массовые сокращения опытных работников.