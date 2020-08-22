Белоруссия по сравнению с Украиной, Грузией и Прибалтикой уже состоялась как независимое государство. Но тот кризис, который происходит в этой стране, несет угрозу не только Белоруссии, но и России, и всем русским людям. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Россия должна помочь белорусам самим справиться с пропольским Майданом © РИА Новости, Владимир Трефилов Александру Лукашенко, потому что в случае с другими государствами было тотальное подчинение американским спецслужбам, ручное управление государством и согласование кадровых решений с Вашингтоном.

«Но сегодня мы видим объективно, что есть угроза всем нашим (пророссийским, русским, русскому миру, любые формулировки можно подобрать). И в этой угрозе всему нашему отдельное существование абсолютно идентичных народов просто нелогично», — уверен Кнырик.

Поэтому, подчеркнул политолог, объединение в рамках Союзного государства будет только на пользу всем в этом противостоянии, которое на самом деле только начинается, и к этому своего президента будут подталкивать именно белорусские граждане.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.