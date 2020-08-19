Угроза Майдана сделает белорусское общество гораздо более активным, и его представители будут требовать от своего руководства реальной интеграции с Россией, уверен руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина - Константин, насколько президенту Лукашенко сейчас удается контролировать ситуацию?

— У Лукашенко стартовые позиции изначально были достаточно сильными, потому что в массе своей подобного рода протесты в первую очередь направлены на политические элиты, а элиты, силовики и силовые структуры остались на стороне Лукашенко.

Второй этап состоит в том, чтобы раскрутить определенное недовольство и привлечь на свою сторону народные массы. Судя по тем митингам, которые проводятся в поддержку Лукашенко, добиться этого при помощи фейков, вбросов и информационной активности NEXTA и других ресурсов тоже не удалось.

В этой ситуации позиции Лукашенко достаточно стабильны, потому что и элиты, и народные массы находятся на его стороне. Единственная проблема для него — возможная и вполне предсказуемая радикализация протеста.

Вероятность того, что пропольская оппозиция пойдет на провокации, очень высока. Потому что гуманные протесты вряд ли к чему-то приведут, а провокации и информационные диверсии дают результат.

- Какую позицию следует занять России? Поддержать Лукашенко или попытаться возглавить эти протесты?

— У России есть четкая позиция относительно политических процессов на территории других государств, озвученная президентом и МИД — позиция невмешательства в дела других государств. Но как бывший гражданин Украины я всегда очень хотел, чтобы Россия вмешивалась в судьбу русских людей.

В этой ситуации я тоже сторонник того, что Россия должна вмешиваться в политическую жизнь на тех территориях, которые являются зоной интересов РФ и где проживают русские люди. Но мое частное мнение никак не отразится на позиции государства.

В принципе сейчас мы заняли правильную позицию. На дипломатическом уровне мы поддерживаем законно избранного президента, и тому подтверждение — переговоры президента РФ с президентом Белоруссии.

Мы должны оказать информационную поддержку не столько Лукашенко, сколько народу Белоруссии, чтобы не могли поднять голову все эти пропольские и пролитовские деятели, который сейчас мутят воду. Потому что из информации, вброшенной той же NEXTA, правдой являются максимум 10%, а остальное — антироссийские фейки, которые служат инструментом разжигания провокаций.

Наши основания — максимально помочь белорусскому обществу самим разобраться с теми технологиями, которые против них применяются.

- Вы, как участник пророссийского движения на Украине, что думаете о пророссийском движении в Белоруссии?

— Знаете, пророссийское движение в Белоруссии смотрелось бы так же нелогично, как пророссийское движение внутри России. В моем восприятии Белоруссия — это неотъемлемая часть России и единое целое.

Лукашенко пытался играть в многовекторность, но данная ситуация вынуждает его сделать выбор между пропольским и пророссийским вектором и заставляет его стать очень-очень пророссийским лидером.

- Вы допускаете, что Лукашенко может признать Крым или сделать еще какие-то символические шаги в сторону России?

— Об этом сегодня сложно рассуждать, потому что символические шаги Россию мало интересуют. Если белорусское общество выстоит против этой пропольской пропаганды, оно само будет настаивать на том, чтобы интеграционные процессы между Россией и Белоруссией усиливались.

Тормозом этих процессов, к большому сожалению, в части выполнения «дорожных карт» Союзного государства, была сама Белоруссия. Именно с белорусской стороны тормозился процесс.

Я думаю, что сегодня именно белорусское общество, это большинство, которое поддержало Лукашенко и является тем самым белорусским народом, вынуждено отвечать этой проплаченной польской массовке и становиться политически активнее.

Если раньше они просто работали и жили своей жизнью, то сегодня они вынуждены быть вовлеченными в политический процесс. Вот эта политическая активность большинства заставит власть Белоруссии двигаться в сторону России и более активно принимать те решения, которые будут способствовать развитию Союзного государства.

- Вы отзываетесь об Украине как об «историческом недоразумении». А может ли, на ваш взгляд, Белоруссия состояться как успешное, независимое, но при этом дружественное для России государство?

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин

По сравнению с Украиной, Грузией и Прибалтикой Белоруссия уже состоялась как независимое государство, но сегодня мы видим объективно, что есть угроза всем нашим (пророссийским, русским, русскому миру, любые формулировки можно подобрать). И в этой угрозе всему нашему отдельное существование абсолютно идентичных народов просто нелогично.

Поэтому я считаю, что объединение в рамках Союзного государства будет только на пользу всем в этом противостоянии, которое на самом деле только начинается. Технологии и провокации, которые сейчас используются в Белоруссии, к огромному сожалению, могут быть использованы внутри России.

Очень много людей в Белоруссии говорили мне, что Майдан у них невозможен, а на вопрос «почему» отвечали: «Потому что». В России тоже говорят, что Майдан невозможен, а на вопрос «почему» отвечают: «Потому что мы другие». На самом деле не другие. Финансовые вливание, предательство, наличие в любом обществе определенного процента недовольных и людей, которые всегда обвиняют власть — найти не проблема.

Устроить протестное провокационное движение, имея соответствующие информационные инструменты влияния, проблемы тоже не составляет. В России работает столько условных NEXTA и других инструментов влияния, которых можно использовать для движения внутри самой России. То, что происходит в Белоруссии, — угроза не только Белоруссии. Здесь я соглашусь с высказыванием Лукашенко.

В том, что происходит сейчас в Белоруссии, есть вина и ошибочные действия самого Лукашенко. Но я думаю, что и активность подавляющего большинства населения, и этот урок сделают свое дело, и сближение России с Белоруссией пойдет очень интенсивным темпом, потому что это единственное, что может спасти.