В этом году на фестивале Koktebel Jazz Party выступят: большой джазовый оркестр под управлением российского трубача Петра Востокова, трио народного артиста России Даниила Крамера, биг-бэнд Сергея Головни и коллектив Bril Family Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия; певицы Мариам Мерабова, Лариса Долина и Хибла Герзмава, ансамбль Якова Окуня, народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community, группа «Моральный кодекс».
«Настроение у нас бодрое, я безумно рад, что все свершится. Это большая заслуга Дмитрия Константиновича (Киселева, председателя оргкомитета фестиваля. — Ред.). И большое спасибо господину Аксенову (глава Республики Крым. — Ред.) за то, что он поддержал наше крупнейшее культурное мероприятие, — сказал один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.
В программе запланированы и джем-сейшены — музыкальные импровизации, когда артисты играют без подготовки и предварительной договоренности, при этом выступить может любой желающий.
Пройдет фестиваль с учетом всех карантинных мер: в зале уменьшили число посадочных мест для соблюдения социальной дистанции, зрителям выдадут маски и санитайзеры.
Koktebel Jazz Party будет длиться три дня, с 21 по 23 августа, в крымском поселке Коктебель.