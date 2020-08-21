В ближайшие три дня в крымском Коктебеле пройдет джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, в котором примут участие музыканты, хорошо известные ценителям этого жанра. О последних приготовлениях и нюансах проведения мероприятия в 2020 году организаторы рассказали РИА Новости 21 августа

Он из джаза: как одесский моряк стал энтузиастом музыки и попал в кино © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Петра Востокова, трио народного артиста России Даниила Крамера, биг-бэнд Сергея Головни и коллектив Bril Family Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия; певицы Мариам Мерабова, Лариса Долина и Хибла Герзмава, ансамбль Якова Окуня, народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community, группа «Моральный кодекс».

«Настроение у нас бодрое, я безумно рад, что все свершится. Это большая заслуга Дмитрия Константиновича (Киселева, председателя оргкомитета фестиваля. — Ред.). И большое спасибо господину Аксенову (глава Республики Крым. — Ред.) за то, что он поддержал наше крупнейшее культурное мероприятие, — сказал один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.

В программе запланированы и джем-сейшены — музыкальные импровизации, когда артисты играют без подготовки и предварительной договоренности, при этом выступить может любой желающий.

Пройдет фестиваль с учетом всех карантинных мер: в зале уменьшили число посадочных мест для соблюдения социальной дистанции, зрителям выдадут маски и санитайзеры.

Koktebel Jazz Party будет длиться три дня, с 21 по 23 августа, в крымском поселке Коктебель.