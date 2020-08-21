Происходящее в Белоруссии нельзя назвать майданом. Это государственный переворот, в рамках которого работают очень четкие схемы и надуманные предлоги. Об этом рассказал председатель Международного Славянского совета, известный российский политик Сергей Бабурин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов Слободана Милошевича, когда оппозиция врывалась в Центризбирком, чтобы сжечь бюллетени и протоколы, дабы никто не сомневался в победе кандидата от оппозиции.

«То, что оппозиция уже намеревается создать автокефальную белорусскую церковь и осуществлять приватизацию, — главные цели свержения Лукашенко. Вот это уши и проступили», — констатировал Бабурин.

По его мнению, неизвестно, сколько белорусских граждан проголосовали за президента Александра Лукашенко, но совершенно точно, что ни за одного из его противников не проголосовало больше или хотя бы столько же.

Политик добавил, что ему понятно, «куда это все идет» и что ему жаль протестующих против власти эмоциональных людей, которые опомнятся, когда будет поздно.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.