Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку, об этом сообщили в МИД страны 20 августа

За день до Чапутовича свой пост министра здравоохранения покинул Лукаш Шумовский.

«В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел», — говорится в сообщении польского МИДа.

Цепкало договорился с главой МИД Польши о помощи Белоруссии © tsepkalo.by

Выборы-2020 в Польше прошли в 2 тура, с небольшим отрывом от Рафала Тшасковского победил Анджей Дуда. Он набрал 50,4% голосов.

Несколько часов назад с Яцеком Чапутовичем, еще в статусе главы МИД Польши, встретился экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. Он заявил, что с польским министром удалось договорился о помощи, которую Варшава окажет белорусскому народу.