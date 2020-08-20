Четверо неизвестных напали на судью Белгород-Днестровского суда Юлию Шевчук. Об этом 20 августа рассказал глава Белгород-Днестровского городского районного суда Александр Боярский

Зеленский назначил неудавшегося судью губернатором Полтавской области © пресс-служба Президента Украины

Было начато расследование. После госпитализации женщины полиция не обратилась в суд с ходатайствами, необходимыми для раскрытия преступления, и правоохранители только осмотрели место происшествия.

«Не существует никаких версий розыска преступников. По поручению собрания судей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области обращаюсь с просьбой сделать все возможное, чтобы указанное уголовное производство было взято на контроль, досудебное расследование проведено в полном объеме и дело доведено до суда», — сказал Боярский.

Суд попросил предоставить охрану, поскольку в настоящее время он «вообще не охраняется». Также судья отметил, что за последние несколько лет уже несколько раз случались нападения на судей, но правоохранители так и не довели расследования по ним до конца.