Наградив своих силовиков за службу, президент Белоруссии Александр Лукашенко связал будущее этих людей со своим режимом, сформировав лагерь своих защитников. Об этом ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены) сказал в интервью изданию Украина.ру

«За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями белорусских силовиков © REUTERS, Stringer наградил более 300 сотрудников МВД медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени.

Рындич сравнил этот поступок с мотивами большевиков, которыми те руководствовались, расстреляв царскую семью в 1918 году.

«Ленин решил связать партию кровью, чтобы все понимали, что обратного хода нет. После расстрела царской семьи стало очевидно, что ничего, кроме виселицы, большевиков не ждет, мирных переговоров не будет и надо идти до конца. Лукашенко делает то же самое… Это циничный, но очень грамотный ход, который показывает, что он не намерен сдавать власть. Он формирует лагерь своих защитников», — пояснил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, Лукашенко таким образом пресекает примирение, братание с протестующими, переход милиции на сторону народа, связывая будущее этих людей со своим режимом.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.