Награждая сотрудников белорусской милиции, Александр Лукашенко консолидирует лагерь своих защитников, считает ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены), участвовавший в пресечении массовых беспорядков

Во вторник, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени.

- Александр, в первые дни протестов белорусские силовики особенно жестко подавляли выступления граждан, недовольных итогами выборов. Что хотел показать Лукашенко, массово наградив сотрудников милиции на фоне непрекращающегося гражданского противостояния?

— Политика вообще вещь очень циничная. И чтобы разобраться в ней, приходится, к сожалению, также говорить о ней с определенной долей цинизма. Мне эта история напомнила мотивы, которыми руководствовались большевики, расстреляв царскую семью в 1918 году. Ленин решил связать партию кровью, чтобы все понимали, что обратного хода нет.

После расстрела царской семьи стало очевидно, что ничего, кроме виселицы, большевиков не ждет, мирных переговоров не будет и надо идти до конца.

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Вместе с тем он пресекает примирение, братание с протестующими, переход милиции на сторону народа и так далее. Он связывает будущее этих людей со своим режимом. Это циничный, но очень грамотный ход, который показывает, что он не намерен сдавать власть. Он формирует лагерь своих защитников таким образом, что они будут сражаться до конца. А вот будет ли оппозиция сражаться до конца, у меня большой вопрос.

- Участники протестов, которые вышли на свободу после нескольких дней пребывания в ИВС, рассказали о пытках и избиениях. Как вы считаете, действительно ли белорусские силовики измывались над задержанными?

— Думаю, что это действительно происходило. Часть из них побили во время протестов, есть видеозаписи того, как людей сваливали в кучу во дворе РОВД, как при Пиночете. С другой стороны, я уверен, что для некоторой части протестующих участие в протестах — это часть процедуры получения политического убежища в Европе. На Украине и в Белоруссии существует даже целый бизнес, когда люди формируют себе оппозиционное портфолио и под это дело очень легко получить убежище и гражданство.

Поэтому избиения были, у меня фактов нет, но я в этом уверен, но какие-то аналогии с нацистским гестапо мне кажутся неуместными, потому что мы не видим ни одного доказательства, где человек хотя бы назвал свое имя.

- Исходя из своего профессионального опыта, расскажите, насколько сильные травмы в уличных столкновениях с протестующими получают бойцы специальных подразделений.

— Все зависит от градуса накала противостояния и тех предметов, которые используют протестующие. Например, в Москве, когда была знаменитая битва фанатов с ОМОНом на Манежной площади, в сотрудников в основном летели елочные шары и игрушки. Одному из моих подчиненных сломали руку, но серьезных травм не было, потому что не использовали подручные предметы. То же самое на Болотной, максимум, что использовали протестующие, — это древки от флагов, которыми сильно не ударишь.

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В Белоруссии, если очень условно говорить, что-то среднее между травоядными московскими столкновениями и Майданом.