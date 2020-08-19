Хотя у Запада нет прямых доказательств фальсификации выборов в Белоруссии, западные политики понимают, что Александр Лукашенко не победил с таким большим отрывом. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Запад закроет Лукашенко путь в Европу, но жестких санкций не будет © РИА Новости, Михаил Климентьев Ангела Меркель заявила, что президентские выборы в Белоруссии нельзя считать действительными, а для разрешения политического кризиса в стране необходимо задействовать ОБСЕ.

«Я бы сказал так: Лукашенко, конечно, играл ва-банк. Он, я думаю, забыл, что у Запада тоже есть влияние на Белоруссию, хотя и меньше, чем на Украину, но есть возможности ему закрыть пути в Европу. А он надеялся, что сможет это сбалансировать между Россией и ЕС», — считает эксперт.

По его словам, в Евросоюзе очень критично восприняли, что на выборы не были допущены наблюдатели из ОБСЕ на выборы, а поскольку западным наблюдателям не дали проверить, они сразу делают вывод о фальсификациях.

Рар также отметил, что пока на Западе будут показывать кадры, на которых силовики избивают участников акций протеста, мировое и европейское общество переходит все сильнее и сильнее на сторону протестующих, народа, которого якобы обманул «последний диктатор Европы» (так в западных СМИ называют Лукашенко — ред.).

Политолог добавил, что Европа вряд ли будет вводить против Минска удушающие санкции, поскольку слишком жесткая реакция со стороны Запада приведет к геополитическим передвижениям Белоруссии в сторону России.

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