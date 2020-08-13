Запад понимает и боится, что слишком жесткая реакция с его стороны приведет к геополитическим передвижениям Белоруссии в сторону России. Поэтому в Европе пока достаточно сдержанная реакция на события в Белоруссии, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр Глебович, как в Германии и в Европе оценивают события в Белоруссии?

— Сейчас, по всей видимости, будет общий саммит ЕС и на саммите будет принято какое-то решение. Но, судя по тому, как складывается и развивается нынешняя ситуация, выборы могут не признать. И хотя, конечно, доказательств прямых манипуляций фальсификации выборов нет, но Запад считает, что Лукашенко выборы не выиграл с таким большим перевесом.

Я бы сказал так: Лукашенко, конечно, играл ва-банк. Он, я думаю, забыл, что у Запада тоже есть влияние на Белоруссию, хотя и меньше, чем на Украину, но есть возможности ему закрыть пути в Европу. А он надеялся, что сможет это сбалансировать между Россией и ЕС.

Дело в том, что ЕС воспринимает очень критично, что не были допущены наблюдатели из ОБСЕ на выборы. И Запад говорит, что, по всей видимости, были фальсификации. Мы не можем проверить, нам не дали проверить, значит, Лукашенко врет. Это первое, а второе — это возмутительные картинки.

Мы все это знаем, а важно то, какие картинки пускаются в мировую печать. А сейчас уже третий день показывают, как полиция избивает протестующих белорусов. И это не может даже у нейтрального или достаточно отдаленного от белорусских дел наблюдателя не вызывать возмущения. И, конечно, пока здесь эти картинки будут показывать и, конечно, мировое и европейское общество переходит все сильнее и сильнее на сторону протестующих, народа, которого обманул вот этот последний диктатор Европы.

Поэтому, мне кажется, у Лукашенко плохие карты. Я предполагаю, что ему закроют пути в ЕС, слишком жестких санкций ЕС тоже вводить не будет. Во-первых, понимая, что оставляет Лукашенко только один путь — возвращение обратно к России. А это не в интересах ЕС. Поэтому здесь Европа будет пытаться скорее мягко наказать. Наказать, но мягко.

Очень интересно, что пока госпожа Меркель ничего по этому поводу не сказала. То есть руководство Европы и Запада ведет себя пока осторожно. И причина этого, что они не хотят изменений в геополитике. При всем желании встать на сторону протестующих и защитить права человека в Белоруссии. Все равно Запад понимает и боится, что слишком жесткая реакция со стороны Запада приведет к геополитическим передвижениям Белоруссии в сторону России. Поэтому в Европе пока достаточно сдержанная реакция.

- А как быть России?

— Россия должна тоже очень осторожно действовать в этом конфликте, потому что если она слишком будет становиться на сторону Лукашенко, то она может потерять для себя очень большую часть протестующей молодежи Белоруссии, которая, в общем-то, не настроена против России. Там нет такого жгучего национализма, который был на Украине.

Белоруссию можно в любом случае очень легко помирить с Россией. Поэтому сейчас очень важно, чтобы Россия не становилась на сторону Лукашенко, когда он избивает протестующих дубинками, а вела прагматический разговор с ним.

Естественно, Россия будет его защищать от Запада. Если Запад будет слишком пытаться давить на него. Это в интересах России. В интересах России не допустить майдана на территории Белоруссии, но тут нужно, конечно, очень искусную дипломатию применять.