В Белоруссии задержали 28-летнего дальнобойщика, который в ночь с 10 на 11 августа присутствовал на акции протеста у станции метро «Пушкинская». По словам матери молодого человека, он поддался на провокацию незнакомцев. Об этом в среду, 19 августа, сообщил портал TYT.BY

По словам Дмитрия, на акции протеста в ночь с 10 на 11 августа к нему подошли неизвестные люди из толпы, сказали, что у них есть ключи от МАЗа и что его нужно перегнать. Ему также предложили въехать на машине в ОМОН, но он отказался и просто преградил дорогу силовикам.

Мать Дмитрия увидела сына в сюжете на телеканале «Беларусь 1», в котором говорится, что «несколько демонстрантов остановили машину коммунальной службы», угрожая пистолетом и гранатой, выгнали водителя и напарника. Следующим показали отрывок из допроса Дмитрия, на котором он рассказал о том, что это была провокация.

«Сын был на акции, но задержали его не на Притыцкого, а дома 13 августа. Когда стали искать Диму по спискам МВД, там почему-то было указано: задержан 11 августа. Больше суток не давали никакой информации о сыне. Я приехала на Окрестина, к тому моменту людей уже выпускали небольшими группами, ждала, вдруг он тоже выйдет. Видеть избитых ребят, находясь в стрессовом состоянии, тяжело. Я не имела понятия, как задерживали Диму, что происходило, битый он или нет», — рассказала мать задержанного.

Белоруссия на пути к Руанде. Как белорусов стравливают между собой © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

В настоящее время Дмитрий проходит подозреваемым по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст. 293 (массовые беспорядки), ч.1 ст. 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций), ч. 3 ст. 214 (угон транспортного средства, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения).

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.