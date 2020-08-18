Протесты в Белоруссии могут продолжаться еще долго с тем или иным перевесом одной и другой стороны. Об этом 18 августа заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Александра Лукашенко, масштабные протесты, поменяло общественное мнение в негативную сторону в отношении власти.

«Но есть и другая сторона этого вопроса. Все же готовность власти применять силу в какой-то мере, мне кажется, повлияла на настрой организаторов протеста в части силовых попыток захвата власти. Безусловно, организовать полноценный майдан с отдельной территорией, со своими боевыми отрядами, с силовым захватом государственных учреждений — этого всего не удалось. И это является следствием того, что белорусские силовики изначально продемонстрировали готовность применять силу, хоть это далось и дорогой ценой», — объяснил Бортник.

Он добавил, что из-за этого протест «скатился в русло демонстраций уличного недовольства», которое, хоть и создает серьезные проблемы для власти, не является критическим для системы управления и для самого Лукашенко, поскольку не посягает на право его и его команды руководить государством, не отстраняет физически его от этого руководства, не несет угроз силового захвата власти.

«Удалось сбить в какой-то мере радикальный настрой протестующих — сегодня все перешло в форму демонстраций-забастовок, то есть в форму, характерную для протестов, но не для майдана. И, конечно, эта ситуация может продолжаться еще долго с тем или иным перевесом одной и другой стороны. До тех пор, пока с одной стороны не сыграет какая-то серьезная внешняя сила — или Россия, или Запад — или до того момента, пока не случится какой-то эксцесс», — сказал Бортник.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.

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