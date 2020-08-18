Если протесты в Белоруссии не будут подпитываться финансово со стороны, они ни к чему не приведут. Об этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

«Он (президент Александр Лукашенко. — Ред.) в зависимости от других обстоятельств будет пытаться уличные протесты нивелировать, а без получения внешней или какой-то иной поддержки они рано или поздно утихнут. Поскольку сотни тысяч — это, конечно, много и важно, но без резкой радикализации это не приведет к столь желаемым политическим изменениям», — констатировал Асафов.

В то же время, по его словам, вероятен вариант с участием внешних акторов, и тогда «неизвестно, что будет». Немаловажным факторов, по мнению обозревателя, является также состояние здоровья Лукашенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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