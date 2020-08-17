Предприятие «Беларуськалий», один из самых крупных в мире производителей калийных удобрений, остановило работу. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации предприятия - Белорусского независимого профсоюза Юрия Захарова

«Нет, не работает», — сказал Захаров, отвечая на вопрос, работает ли предприятие на фоне сообщений в СМИ о забастовке.

Белоруссия. Хроника протестов, 16 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.