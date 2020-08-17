«Нет, не работает», — сказал Захаров, отвечая на вопрос, работает ли предприятие на фоне сообщений в СМИ о забастовке.
Отмечается, что руководство «Беларуськалия» проводит совещание, получить комментарии о ситуации пока не удалось.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.