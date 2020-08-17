По мнению активистов, чиновники отдали на скотобойню больше 700 породистых лошадей.
Также, они требуют привлечь к ответственности Константина Згару, конюха экс-президента Виктора Януковича.
Возле Офиса генпрокурора дежурит усиленный наряд полиции.
По мнению активистов, чиновники отдали на скотобойню больше 700 породистых лошадей.
Также, они требуют привлечь к ответственности Константина Згару, конюха экс-президента Виктора Януковича.
Возле Офиса генпрокурора дежурит усиленный наряд полиции.
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