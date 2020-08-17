Зоозащитники собрались на акцию протеста в Киеве возле Офиса генпрокурора с требованием расследовать дело против бывшего министра аграрной политики Ольги Трофимцевой и чиновников госпредприятия «Коневодство Украины». Об этом 17 августа сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS

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