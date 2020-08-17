Работа над Blow Your Mind («Сведу тебя с ума») велась несколько лет, сейчас уже все готово к премьере, в том числе и обложка альбома. На ней изображены оба рэпера и Тина Кароль.
«3 года с тех пор, как мы начали этот проект. Большое спасибо всем, кто поддержал: артистам, моей команде, авторам песен, продюсерам, инженерам, менеджерам и конечно же, поклонникам», — написал артист.
В конце поста рэпер написал, что песня будет настоящей «бомбой», ее премьера запланирована на 28 августа.
Для Кароль это не первый опыт работы с иностранцами, в 2019 году совместно с молдавским певцом и композитором Даном Баланом она представила трек «Дороги».