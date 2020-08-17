Несколько народных депутатов из фракции «Слуга народа» попросили президента и правительство ввести жесткие санкции в отношении Белоруссии, вплоть до запрета на въезд президенту Александру Лукашенко и ряду белорусских чиновников. Соответствующее заявление 16 августа опубликовал нардеп Виталий Безгин на своей странице в Facebook

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«Учитывая неправовые волюнтаристские действия де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко по укрытию и пособничеству террористам (имеется в виду невыдача Украине так называемых «вагнеровцов», — ред.), обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением: согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех его органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну; <…> приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь», — говорится в заявлении.

Там же правительству Украины предлагается проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Белоруссию, запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины «для де-факто президента Республики Беларусь, членов правительства (за исключением лиц, пребывание которых на территории нашего государства обусловлено необходимостью ведения переговоров по вопросам, представляющим жизненный интерес для Украины, а также лиц, готовых давать показания о нарушении прав человека, фальсификации результатов президентских выборов и т.п.), членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека».

Заявление подписали в частности, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Лиза Ясько, бывший член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, депутаты Лиза Богуцкая, Татьяна Цыба, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Виктория Подгорная, Иван Юнаков, Виталий Безгин, Лада Булах.