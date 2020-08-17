На здании Киевской городской государственной администрации появился огромный белый флаг с красной полосой, символизирующий поддержку протестов в Белоруссии. Соответствующее фото в своем Telegram-канале 16 августа опубликовал мэр Киева Виталий Кличко

На снимке видно, что флаг был вывешен прямо перед входом в мэрию.

«Жыве Беларусь», — подписал фотографию Кличко.

Белоруссия. Хроника протестов, 16 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.