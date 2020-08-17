В Киеве сожгли автомобиль журналистов программы «Схемы»

«Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, как вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на "Киа Черато" — это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто "ночевало" возле дома, где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?» — возмутился Ткач.
Журналисты программы «Схемы» известны тем, что заглядывают за кулисы украинской политики, чтобы показать общественно важную информацию, которую политики хотят скрыть.