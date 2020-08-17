В Киеве сожгли автомобиль журналистов программы «Схемы»

В ночь на 17 августа в украинской столице сожгли автомобиль съемочной группы программы «Схемы». Об этом сообщил журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook

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