«В воскресенье (16 августа — ред.) в 12:00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс… С нами — вся конструктивная Беларусь», — говорится в сообщении.
На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря».
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Протесты в основном носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.
По данным белорусского МВД, в ходе беспорядков с 9 по 13 августа пострадали сотни людей, в том числе 121 сотрудник милиции. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций, возбуждено более 90 уголовных дел. Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.