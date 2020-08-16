Провластная общественная организация «Белая Русь» намерена провести в Минске митинг солидарности в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Об этом сообщается на странице организации в Facebook 15 августа

Правозащитники назвали число людей, пришедших на митинг в поддержку Тихановской © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря».

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Протесты в основном носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным белорусского МВД, в ходе беспорядков с 9 по 13 августа пострадали сотни людей, в том числе 121 сотрудник милиции. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций, возбуждено более 90 уголовных дел. Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.