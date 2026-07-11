https://ukraina.ru/20260711/ursule-fon-der-lyayen-podarili-lishniy-povod-dlya-paniki-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1081313021.html

Урсуле фон дер Ляйен подарили лишний повод для паники. Неделя необычных фотофактов

Урсуле фон дер Ляйен подарили лишний повод для паники. Неделя необычных фотофактов - 11.07.2026 Украина.ру

Урсуле фон дер Ляйен подарили лишний повод для паники. Неделя необычных фотофактов

Итальянцы запустили 30-килограммовый самолёт и попали в Книгу рекордов. Пилот потратил 6 часов, чтобы нарисовать в небе поздравление на годовщину США. Болиды из конструктора сразились против скорости 25 км/ч. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейцам пистолеты, а те их спрятали подальше от законов

2026-07-11T09:00

2026-07-11T09:00

2026-07-11T09:00

фото

эксклюзив

испания

европа

урсула фон дер ляйен

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В субботу, 4 июля, в интернете появилась иллюстрация, от которой одновременно веет апокалипсисом и красотой: дорога, уходящая в лес, пылает огнём, а воздух плавится от жара. Это не арт-объект и не кадр из фильма, а реальность Европы, где с 3 июля лесные пожары во Франции, Греции, Испании и Португалии уничтожили тысячи гектаров, а сотни пожарных в воскресенье отчаянно борются с огнём. Испания особенно отличилась: в провинции Жирона пламя охватило почти 2200 гектаров — и всё это под аккомпанемент того самого фото, ставшего символом жаркого июля.В тот же день итальянские студенты из Университета Пизы решили, что запускать бумажные самолётики — это не только детская забава, но и способ попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Их творение ICARUS с размахом крыльев 20 метров и весом почти 30 кг пролетело 59 метров, оставив позади предыдущее достижение 2013 года. Бумага, клей и логика авиаинженеров — и теперь официальный сертификат у них в кармане.Пока итальянские студенты запускали 7-метровый бумажный гигант ICARUS, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, американский пилот решил, что взрослые дяди рисуют в небе поздравления. Шесть часов полёта, трек маршрута в виде надписи "250 лет США" — и вот уже целая страна может любоваться юбилейным посланием с высоты птичьего полёта.В воскресенье, 5 июля, британский Гран-при начался не с рёва моторов, а с аккуратного шуршания пластиковых деталей. Все 20 пилотов "Формулы-1" пересели с настоящих болидов на полноразмерные копии из LEGO — каждая машина была собрана из 28 тысяч элементов и разгонялась до скромных 25 км/ч. Гонка на трассе Сильверстоуна завершилась победой двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который, видимо, и в LEGO-версии умеет виртуозно обгонять. В понедельник, 6 июля, британские военные учения Firecrest получили неожиданного гостя: российский противолодочный самолёт Ту-142 появился прямо у борта авианосца Prince of Wales и сбросил гидроакустический буй, словно проверяя, не спряталась ли под водой чья-то подлодка. В ответ англичане подняли истребители F-35, которые взяли "медвежонка" в почётный эскорт и запечатлели этот момент на фото — одновременно с буем и самим перехватчиком.Фотография стала шедевром военной фотожурналистики: на одном кадре и российский самолёт, и его британский провожатый, и сбрасываемый буй, который, кстати, не просто так — им ищут подводные лодки с баллистическими ракетами. Во вторник, 7 июля, утренняя пробежка в Памплоне в рамках фестиваля Сан-Фермин на этот раз обошлась без смертельных исходов, но всё равно оставила след в местной статистике: как минимум шесть человек пострадали, решив проверить свою скорость на дистанции с быками. Забег длился около трёх минут, и организаторы, как обычно, уверяют, что риск — часть шоу, а не повод для беспокойства.В среду, 8 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил, что лучший способ закрепить партнёрство по НАТО — подарить европейским коллегам пистолеты с гравировкой и боевыми патронами. После саммита в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта получили сувениры, от которых их службы безопасности тут же избавились — бельгийские законы об оружии строже турецких традиций. В четверг, 9 июля, в библиотеке имени Пушкина роботы Роберт и Матильда сыграли свадьбу, а робопёс Догматик был свидетелем. Разработчики уверяют: это шоу, а не предвестник роботизированного ЗАГСа. Но если роботы начнут разводиться, брачные контракты придётся писать бинарным кодом.Тогда же в Лондонском зоопарке в честь 200-летия случилось событие, от которого пингвины Гумбольдта были в восторге, а королевская чета — в приподнятом настроении. Король Карл III, вооружившись лазерной указкой, решил поиграть с обитателями "Пингвиньего пляжа".Пока все обсуждали четвертьфинал чемпионата мира между Францией и Марокко, внимание привлёк не гол лидера парижской сборной Килиана Мбаппе, а обычный красный воздушный шарик, залетевший на поле. Французский нападающий, не обращая внимания на летающий объект, просто продолжил игру, словно это была часть его плана — отвлекать соперников нестандартными средствами. Фотографы, однако, успели запечатлеть этот курьёзный момент, который стал хитом соцсетей и поводом для шуток.В пятницу, 10 июля, первая ступень китайской ракеты Long March 10B не просто вернулась из космоса, а эффектно приземлилась в сеть на плавучую платформу, словно рыба, которую поймали в гигантский сачок. Китай стал третьей страной в мире, которая освоила технологию возвращения ускорителей на морскую платформу, вслед за SpaceX и Blue Origin. Ступень диаметром пять метров опустилась на стальные тросы автономного судна "Линханчжэ", избежав "классической" посадки на опоры, как у Falcon 9.

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