Урсуле фон дер Ляйен подарили лишний повод для паники. Неделя необычных фотофактов - 11.07.2026 Украина.ру
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Урсуле фон дер Ляйен подарили лишний повод для паники. Неделя необычных фотофактов
Урсуле фон дер Ляйен подарили лишний повод для паники. Неделя необычных фотофактов - 11.07.2026 Украина.ру
Урсуле фон дер Ляйен подарили лишний повод для паники. Неделя необычных фотофактов
Итальянцы запустили 30-килограммовый самолёт и попали в Книгу рекордов. Пилот потратил 6 часов, чтобы нарисовать в небе поздравление на годовщину США. Болиды из конструктора сразились против скорости 25 км/ч. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейцам пистолеты, а те их спрятали подальше от законов
2026-07-11T09:00
2026-07-11T09:00
фото
эксклюзив
испания
европа
урсула фон дер ляйен
карл iii
франция
нато
еврокомиссия
евросовет
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В субботу, 4 июля, в интернете появилась иллюстрация, от которой одновременно веет апокалипсисом и красотой: дорога, уходящая в лес, пылает огнём, а воздух плавится от жара. Это не арт-объект и не кадр из фильма, а реальность Европы, где с 3 июля лесные пожары во Франции, Греции, Испании и Португалии уничтожили тысячи гектаров, а сотни пожарных в воскресенье отчаянно борются с огнём. Испания особенно отличилась: в провинции Жирона пламя охватило почти 2200 гектаров — и всё это под аккомпанемент того самого фото, ставшего символом жаркого июля.В тот же день итальянские студенты из Университета Пизы решили, что запускать бумажные самолётики — это не только детская забава, но и способ попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Их творение ICARUS с размахом крыльев 20 метров и весом почти 30 кг пролетело 59 метров, оставив позади предыдущее достижение 2013 года. Бумага, клей и логика авиаинженеров — и теперь официальный сертификат у них в кармане.Пока итальянские студенты запускали 7-метровый бумажный гигант ICARUS, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, американский пилот решил, что взрослые дяди рисуют в небе поздравления. Шесть часов полёта, трек маршрута в виде надписи "250 лет США" — и вот уже целая страна может любоваться юбилейным посланием с высоты птичьего полёта.В воскресенье, 5 июля, британский Гран-при начался не с рёва моторов, а с аккуратного шуршания пластиковых деталей. Все 20 пилотов "Формулы-1" пересели с настоящих болидов на полноразмерные копии из LEGO — каждая машина была собрана из 28 тысяч элементов и разгонялась до скромных 25 км/ч. Гонка на трассе Сильверстоуна завершилась победой двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который, видимо, и в LEGO-версии умеет виртуозно обгонять. В понедельник, 6 июля, британские военные учения Firecrest получили неожиданного гостя: российский противолодочный самолёт Ту-142 появился прямо у борта авианосца Prince of Wales и сбросил гидроакустический буй, словно проверяя, не спряталась ли под водой чья-то подлодка. В ответ англичане подняли истребители F-35, которые взяли "медвежонка" в почётный эскорт и запечатлели этот момент на фото — одновременно с буем и самим перехватчиком.Фотография стала шедевром военной фотожурналистики: на одном кадре и российский самолёт, и его британский провожатый, и сбрасываемый буй, который, кстати, не просто так — им ищут подводные лодки с баллистическими ракетами. Во вторник, 7 июля, утренняя пробежка в Памплоне в рамках фестиваля Сан-Фермин на этот раз обошлась без смертельных исходов, но всё равно оставила след в местной статистике: как минимум шесть человек пострадали, решив проверить свою скорость на дистанции с быками. Забег длился около трёх минут, и организаторы, как обычно, уверяют, что риск — часть шоу, а не повод для беспокойства.В среду, 8 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил, что лучший способ закрепить партнёрство по НАТО — подарить европейским коллегам пистолеты с гравировкой и боевыми патронами. После саммита в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта получили сувениры, от которых их службы безопасности тут же избавились — бельгийские законы об оружии строже турецких традиций. В четверг, 9 июля, в библиотеке имени Пушкина роботы Роберт и Матильда сыграли свадьбу, а робопёс Догматик был свидетелем. Разработчики уверяют: это шоу, а не предвестник роботизированного ЗАГСа. Но если роботы начнут разводиться, брачные контракты придётся писать бинарным кодом.Тогда же в Лондонском зоопарке в честь 200-летия случилось событие, от которого пингвины Гумбольдта были в восторге, а королевская чета — в приподнятом настроении. Король Карл III, вооружившись лазерной указкой, решил поиграть с обитателями "Пингвиньего пляжа".Пока все обсуждали четвертьфинал чемпионата мира между Францией и Марокко, внимание привлёк не гол лидера парижской сборной Килиана Мбаппе, а обычный красный воздушный шарик, залетевший на поле. Французский нападающий, не обращая внимания на летающий объект, просто продолжил игру, словно это была часть его плана — отвлекать соперников нестандартными средствами. Фотографы, однако, успели запечатлеть этот курьёзный момент, который стал хитом соцсетей и поводом для шуток.В пятницу, 10 июля, первая ступень китайской ракеты Long March 10B не просто вернулась из космоса, а эффектно приземлилась в сеть на плавучую платформу, словно рыба, которую поймали в гигантский сачок. Китай стал третьей страной в мире, которая освоила технологию возвращения ускорителей на морскую платформу, вслед за SpaceX и Blue Origin. Ступень диаметром пять метров опустилась на стальные тросы автономного судна "Линханчжэ", избежав "классической" посадки на опоры, как у Falcon 9.
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фото, эксклюзив, испания, европа, урсула фон дер ляйен, карл iii, франция, нато, еврокомиссия, евросовет, f-35, китай, кнр (китай)
фото, Эксклюзив, Испания, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Карл III, Франция, НАТО, Еврокомиссия, евросовет, F-35, Китай, КНР (Китай)

Урсуле фон дер Ляйен подарили лишний повод для паники. Неделя необычных фотофактов

09:00 11.07.2026
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
фото-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Итальянцы запустили 30-килограммовый самолёт и попали в Книгу рекордов. Пилот потратил 6 часов, чтобы нарисовать в небе поздравление на годовщину США. Болиды из конструктора сразились против скорости 25 км/ч. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейцам пистолеты, а те их спрятали подальше от законов
В субботу, 4 июля, в интернете появилась иллюстрация, от которой одновременно веет апокалипсисом и красотой: дорога, уходящая в лес, пылает огнём, а воздух плавится от жара.
Это не арт-объект и не кадр из фильма, а реальность Европы, где с 3 июля лесные пожары во Франции, Греции, Испании и Португалии уничтожили тысячи гектаров, а сотни пожарных в воскресенье отчаянно борются с огнём.
Испания особенно отличилась: в провинции Жирона пламя охватило почти 2200 гектаров — и всё это под аккомпанемент того самого фото, ставшего символом жаркого июля.
© REUTERS / Bruna Casas
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Bruna Casas
В тот же день итальянские студенты из Университета Пизы решили, что запускать бумажные самолётики — это не только детская забава, но и способ попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Их творение ICARUS с размахом крыльев 20 метров и весом почти 30 кг пролетело 59 метров, оставив позади предыдущее достижение 2013 года. Бумага, клей и логика авиаинженеров — и теперь официальный сертификат у них в кармане.
© Фото : University of Pisa
1 из 4
© Фото : University of Pisa
© Фото : University of Pisa
2 из 4
© Фото : University of Pisa
© Фото : University of Pisa
3 из 4
© Фото : University of Pisa
© Фото : University of Pisa
4 из 4
© Фото : University of Pisa
1 из 4
© Фото : University of Pisa
2 из 4
© Фото : University of Pisa
3 из 4
© Фото : University of Pisa
4 из 4
© Фото : University of Pisa
Пока итальянские студенты запускали 7-метровый бумажный гигант ICARUS, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, американский пилот решил, что взрослые дяди рисуют в небе поздравления.
Шесть часов полёта, трек маршрута в виде надписи "250 лет США" — и вот уже целая страна может любоваться юбилейным посланием с высоты птичьего полёта.
© REUTERS / flightradar24.com
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / flightradar24.com
В воскресенье, 5 июля, британский Гран-при начался не с рёва моторов, а с аккуратного шуршания пластиковых деталей. Все 20 пилотов "Формулы-1" пересели с настоящих болидов на полноразмерные копии из LEGO — каждая машина была собрана из 28 тысяч элементов и разгонялась до скромных 25 км/ч.
Гонка на трассе Сильверстоуна завершилась победой двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который, видимо, и в LEGO-версии умеет виртуозно обгонять.
© REUTERS / Andrew Boyers
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Andrew Boyers
В понедельник, 6 июля, британские военные учения Firecrest получили неожиданного гостя: российский противолодочный самолёт Ту-142 появился прямо у борта авианосца Prince of Wales и сбросил гидроакустический буй, словно проверяя, не спряталась ли под водой чья-то подлодка.
В ответ англичане подняли истребители F-35, которые взяли "медвежонка" в почётный эскорт и запечатлели этот момент на фото — одновременно с буем и самим перехватчиком.
Фотография стала шедевром военной фотожурналистики: на одном кадре и российский самолёт, и его британский провожатый, и сбрасываемый буй, который, кстати, не просто так — им ищут подводные лодки с баллистическими ракетами.
© REUTERS / UK MOD © Crown copyright 2026/PO Phot Chris Sellars
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / UK MOD © Crown copyright 2026/PO Phot Chris Sellars
Во вторник, 7 июля, утренняя пробежка в Памплоне в рамках фестиваля Сан-Фермин на этот раз обошлась без смертельных исходов, но всё равно оставила след в местной статистике: как минимум шесть человек пострадали, решив проверить свою скорость на дистанции с быками.
Забег длился около трёх минут, и организаторы, как обычно, уверяют, что риск — часть шоу, а не повод для беспокойства.
© REUTERS / Pankra Nieto
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Pankra Nieto
В среду, 8 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил, что лучший способ закрепить партнёрство по НАТО — подарить европейским коллегам пистолеты с гравировкой и боевыми патронами.
После саммита в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта получили сувениры, от которых их службы безопасности тут же избавились — бельгийские законы об оружии строже турецких традиций.
© REUTERS / Office of the Prime Minister of Belgium
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© REUTERS / Office of the Prime Minister of Belgium
© REUTERS / Lithuanian President's Office
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© REUTERS / Lithuanian President's Office
© REUTERS / Lithuanian President's Office
3 из 3

© REUTERS / Lithuanian President's Office
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© REUTERS / Office of the Prime Minister of Belgium
2 из 3

© REUTERS / Lithuanian President's Office
3 из 3

© REUTERS / Lithuanian President's Office
В четверг, 9 июля, в библиотеке имени Пушкина роботы Роберт и Матильда сыграли свадьбу, а робопёс Догматик был свидетелем. Разработчики уверяют: это шоу, а не предвестник роботизированного ЗАГСа. Но если роботы начнут разводиться, брачные контракты придётся писать бинарным кодом.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Церемония бракосочетания роботов в Москве
1 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Церемония бракосочетания роботов в Москве
2 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Церемония бракосочетания роботов в Москве
3 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Церемония бракосочетания роботов в Москве
4 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Церемония бракосочетания роботов в Москве
5 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Церемония бракосочетания роботов в Москве
6 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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1 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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2 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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3 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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4 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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5 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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6 из 6

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Тогда же в Лондонском зоопарке в честь 200-летия случилось событие, от которого пингвины Гумбольдта были в восторге, а королевская чета — в приподнятом настроении. Король Карл III, вооружившись лазерной указкой, решил поиграть с обитателями "Пингвиньего пляжа".
© REUTERS / Richard Pohle
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Richard Pohle
Пока все обсуждали четвертьфинал чемпионата мира между Францией и Марокко, внимание привлёк не гол лидера парижской сборной Килиана Мбаппе, а обычный красный воздушный шарик, залетевший на поле.
Французский нападающий, не обращая внимания на летающий объект, просто продолжил игру, словно это была часть его плана — отвлекать соперников нестандартными средствами. Фотографы, однако, успели запечатлеть этот курьёзный момент, который стал хитом соцсетей и поводом для шуток.
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP / Martin Meissner
В пятницу, 10 июля, первая ступень китайской ракеты Long March 10B не просто вернулась из космоса, а эффектно приземлилась в сеть на плавучую платформу, словно рыба, которую поймали в гигантский сачок.
Китай стал третьей страной в мире, которая освоила технологию возвращения ускорителей на морскую платформу, вслед за SpaceX и Blue Origin. Ступень диаметром пять метров опустилась на стальные тросы автономного судна "Линханчжэ", избежав "классической" посадки на опоры, как у Falcon 9.
© Фото : SciNews / YouTube
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© Фото : SciNews / YouTube
© Фото : скриншот видео
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© Фото : скриншот видео
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