Эстония построит военный городок на границе с Россией - 11.07.2026 Украина.ру
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Эстония построит военный городок на границе с Россией
Эстония построит военный городок на границе с Россией - 11.07.2026 Украина.ру
Эстония построит военный городок на границе с Россией
Эстония намерена построить военный городок в приграничной Нарве для размещения подразделения 1-й пехотной бригады. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR
2026-07-11T09:07
2026-07-11T09:07
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Эстония приступит к строительству военного городка в городе Нарва на границе с Россией. Как сообщает ERR, объект будет построен в один этап, работы начнутся в конце 2026 года и завершатся летом 2028 года."Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года", — заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.По данным ERR, в городке планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Хотя инфраструктура рассчитана на 1 тысячу военнослужащих, постоянно там будут нести службу около 200 человек. Временный контейнерный городок должен быть готов к началу 2027 года. Эстония продолжает укреплять свои восточные рубежи на фоне роста напряжённости в регионе.В интервью изданию "Украина.ру" политолог-американист Грег Вайнер заявил, что сторонники выхода США из НАТО потерпели поражение, а победила позиция госсекретаря Марко Рубио. Президент Трамп, по его словам, категорически отказался покидать альянс и подтвердил приверженность принципу коллективной обороны. Подробнее в материале "Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТОВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Эстония, США, Россия, Украина.ру

Эстония построит военный городок на границе с Россией

09:07 11.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Эстония намерена построить военный городок в приграничной Нарве для размещения подразделения 1-й пехотной бригады. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR
Эстония приступит к строительству военного городка в городе Нарва на границе с Россией. Как сообщает ERR, объект будет построен в один этап, работы начнутся в конце 2026 года и завершатся летом 2028 года.
"Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года", — заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.
По данным ERR, в городке планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Хотя инфраструктура рассчитана на 1 тысячу военнослужащих, постоянно там будут нести службу около 200 человек. Временный контейнерный городок должен быть готов к началу 2027 года. Эстония продолжает укреплять свои восточные рубежи на фоне роста напряжённости в регионе.
В интервью изданию "Украина.ру" политолог-американист Грег Вайнер заявил, что сторонники выхода США из НАТО потерпели поражение, а победила позиция госсекретаря Марко Рубио. Президент Трамп, по его словам, категорически отказался покидать альянс и подтвердил приверженность принципу коллективной обороны. Подробнее в материале "Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО
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