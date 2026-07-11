https://ukraina.ru/20260711/pochemu-vo-lvove-buntovat-bespolezno-i-kakoy-gorod-mozhet-snesti-zelenskogo-i-ego-rezhim--gasparyan-1081358807.html

Почему во Львове бунтовать бесполезно и какой город может снести Зеленского и его режим – Гаспарян

Почему во Львове бунтовать бесполезно и какой город может снести Зеленского и его режим – Гаспарян - 11.07.2026 Украина.ру

Почему во Львове бунтовать бесполезно и какой город может снести Зеленского и его режим – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Саммит... Украина.ру, 11.07.2026

2026-07-11T09:36

2026-07-11T09:36

2026-07-11T09:37

новости

львов

россия

армен гаспарян

общественная палата

нато

тцк

анкара

евгений карась

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0b/1081358676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50e3defd843fbe9531ecb48fe7ff7f53.jpg

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Саммит НАТО в Анкаре и его итоги;13:40 – Бунт против ТЦК во Львове: что это было?24:33 – Чем закончится конфликт Украины с Польшей?24:17 – Что дают России рекомендации Международного олимпийского комитета по снятию санкций? *В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Дмитрий Корчинский и Евгений Карась, внесённые Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими и запрещённые в России. Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan

львов

россия

анкара

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львов, россия, армен гаспарян, общественная палата, нато, тцк, анкара, евгений карась, владимир зеленский, видео, видео