Почему во Львове бунтовать бесполезно и какой город может снести Зеленского и его режим – Гаспарян
09:36 11.07.2026 (обновлено: 09:37 11.07.2026)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:25 – Саммит НАТО в Анкаре и его итоги;
13:40 – Бунт против ТЦК во Львове: что это было?
24:33 – Чем закончится конфликт Украины с Польшей?
24:17 – Что дают России рекомендации Международного олимпийского комитета по снятию санкций?
*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Дмитрий Корчинский и Евгений Карась, внесённые Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими и запрещённые в России.
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
00:25 – Саммит НАТО в Анкаре и его итоги;
13:40 – Бунт против ТЦК во Львове: что это было?
24:33 – Чем закончится конфликт Украины с Польшей?
24:17 – Что дают России рекомендации Международного олимпийского комитета по снятию санкций?
*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Дмитрий Корчинский и Евгений Карась, внесённые Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими и запрещённые в России.
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
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