https://ukraina.ru/20260711/fidan-sudbu-s-400-mozhno-reshit-tolko-cherez-dialog-s-rossiey-1081357232.html

Фидан: судьбу С-400 можно решить только через диалог с Россией

Фидан: судьбу С-400 можно решить только через диалог с Россией - 11.07.2026 Украина.ру

Фидан: судьбу С-400 можно решить только через диалог с Россией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопросы, связанные с российскими ЗРК С-400, требуют конструктивных переговоров с Москвой

2026-07-11T08:08

2026-07-11T08:08

2026-07-11T08:08

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Турция продолжает консультации по поводу дальнейшей судьбы российских зенитных ракетных комплексов С-400. Как заявил глава МИД страны Хакан Фидан, решение этого вопроса требует конструктивных переговоров с Москвой."Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией", — сказал Фидан в интервью National.По его словам, Анкара анализирует различные варианты, но пока не раскрывает возможные страны-участницы и модель урегулирования. При этом он подчеркнул, что Россия как поставщик должна участвовать в переговорах, поскольку без неё реализация любых договорённостей невозможна.В пятницу газета Hürriyet сообщила, что Турция может продать С-400 одной из стран Персидского залива. В Кремле в ответ заявили, что контакты с Анкарой по этому вопросу продолжаются. Подробнее в материале Турция готовится продать российские С-400 третьей странеВ 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплекса С-400 и получила его в 2019 году. США требовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, однако Турция не пошла на это. Вашингтон исключил её из программы F-35 и ввёл санкции. На этой неделе президент Дональд Трамп анонсировал снятие ограничений.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, турция, дональд трамп, мид, с-400 «триумф», f-35, украина.ру, анкара, россия