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"Мы за ценой не постоим": американист про "месседж" Москве и хитрую стратегию Трампа

"Мы за ценой не постоим": американист про "месседж" Москве и хитрую стратегию Трампа - 11.07.2026 Украина.ру

"Мы за ценой не постоим": американист про "месседж" Москве и хитрую стратегию Трампа

Общий объем помощи Украине в 2026-2028 годах достигнет 230 миллиардов евро. Это реальное повышение ставок и месседж Москве: "Мы за ценой не постоим". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-11T05:15

2026-07-11T05:15

2026-07-11T05:15

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Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.Говоря о попытке Запада поднять ставки перед возможными переговорами с Москвой, Вайнер заявил, что цифры говорят сами за себя.Он отметил, что общий объем поддержки Украины в 2026-2028 годах достигнет 230 миллиардов евро. "Это колоссальные деньги. Даже несмотря на демарши Болгарии, Венгрии и Словении, которые говорят, что им нечем помогать, ЕС находит ресурсы", — пояснил он.По словам эксперта, это реальное повышение ставок. "Это месседж Москве: "Мы за ценой не постоим", — отметил Вайнер.Он также обратил внимание на стратегию президента США. "Стратегия Трампа хитрая: США не будут поставлять оружие напрямую Украине в таких объемах, они будут продавать его Евросоюзу (как уже делают), а тот уже — переправлять в Киев", — добавил эксперт."Эти 230 миллиардов — и есть реальное повышение ставок", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Больше про итоги саммита НАТО в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.

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