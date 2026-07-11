"Мы за ценой не постоим": американист про "месседж" Москве и хитрую стратегию Трампа - 11.07.2026 Украина.ру
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"Мы за ценой не постоим": американист про "месседж" Москве и хитрую стратегию Трампа
"Мы за ценой не постоим": американист про "месседж" Москве и хитрую стратегию Трампа - 11.07.2026 Украина.ру
"Мы за ценой не постоим": американист про "месседж" Москве и хитрую стратегию Трампа
Общий объем помощи Украине в 2026-2028 годах достигнет 230 миллиардов евро. Это реальное повышение ставок и месседж Москве: "Мы за ценой не постоим". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-11T05:15
2026-07-11T05:15
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Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.Говоря о попытке Запада поднять ставки перед возможными переговорами с Москвой, Вайнер заявил, что цифры говорят сами за себя.Он отметил, что общий объем поддержки Украины в 2026-2028 годах достигнет 230 миллиардов евро. "Это колоссальные деньги. Даже несмотря на демарши Болгарии, Венгрии и Словении, которые говорят, что им нечем помогать, ЕС находит ресурсы", — пояснил он.По словам эксперта, это реальное повышение ставок. "Это месседж Москве: "Мы за ценой не постоим", — отметил Вайнер.Он также обратил внимание на стратегию президента США. "Стратегия Трампа хитрая: США не будут поставлять оружие напрямую Украине в таких объемах, они будут продавать его Евросоюзу (как уже делают), а тот уже — переправлять в Киев", — добавил эксперт."Эти 230 миллиардов — и есть реальное повышение ставок", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Больше про итоги саммита НАТО в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Москва, Анкара, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, Мир без границ, Главные новости, главное, Евросоюз, Болгария, Венгрия, Словения, оружие, поставки, помощь, военная помощь, военная помощь Украине, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров

"Мы за ценой не постоим": американист про "месседж" Москве и хитрую стратегию Трампа

05:15 11.07.2026
 
© REUTERS / Leah Millis
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Leah Millis
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Общий объем помощи Украине в 2026-2028 годах достигнет 230 миллиардов евро. Это реальное повышение ставок и месседж Москве: "Мы за ценой не постоим". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.
Говоря о попытке Запада поднять ставки перед возможными переговорами с Москвой, Вайнер заявил, что цифры говорят сами за себя.
Он отметил, что общий объем поддержки Украины в 2026-2028 годах достигнет 230 миллиардов евро. "Это колоссальные деньги. Даже несмотря на демарши Болгарии, Венгрии и Словении, которые говорят, что им нечем помогать, ЕС находит ресурсы", — пояснил он.
По словам эксперта, это реальное повышение ставок. "Это месседж Москве: "Мы за ценой не постоим", — отметил Вайнер.
Он также обратил внимание на стратегию президента США. "Стратегия Трампа хитрая: США не будут поставлять оружие напрямую Украине в таких объемах, они будут продавать его Евросоюзу (как уже делают), а тот уже — переправлять в Киев", — добавил эксперт.
"Эти 230 миллиардов — и есть реальное повышение ставок", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
Больше про итоги саммита НАТО в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
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