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"Линия Керзона" или "Линия Нэймьера"? Как галицкий еврей определил восточную границу Польши

"Линия Керзона" или "Линия Нэймьера"? Как галицкий еврей определил восточную границу Польши - 11.07.2026 Украина.ру

"Линия Керзона" или "Линия Нэймьера"? Как галицкий еврей определил восточную границу Польши

11 июля 1920 года Лондон потребовал от Москвы остановить наступление на Польшу на линии, формально определённой главой британской дипломатии лордом Керзоном. Но фактически "линию Керзона" провёл Льюис Нэймьер

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Революции привели к распаду Австро-Венгрии и Российской империи. В августе 1918 года Совнарком РСФСР фактически даровал Польше суверенитет. Однако властям новосозданного в ноябре 1918-го польского государства этого показалось мало. Варшава мечтала о воссоздании Речи Посполитой в границах XVII века.На Парижской конференции, которая проходила с перерывами с 18 января 1919-го по 21 января 1920 года, была создана комиссия по территориальным вопросам, в состав которой вошли представители Великобритании, Франции, США, Италии и Японии. По Сен-Жерменскому договору, подписанному в сентябре 1919-го, к Польше была присоединена Западная Галичина.К тому моменту Польша уже захватила территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Комиссия протестовала, настаивая на том, что в состав Польши должны войти лишь те земли, которые заселены поляками. Неопределенность вопроса о восточной границе Польши привела к польско-советской войне.8 декабря 1919 года Верховный совет Антанты предложил два варианта восточной границы Польши – западнее или восточнее Львова, причём сам город в любом случае оставался польским. Декларация о временной границе была подписана председателем совета, французским премьер-министром Жоржем Клемансо. Однако впоследствии эта разделительная линия получила имя бывшего вице-короля Индии лорда Джорджа Керзона, который возглавил Форин-офис (британский МИД) в октябре 1919 года и не имел отношения к подготовке декларации.Польша отказывалась обсуждать какие-либо предложения. "Это постановление является формальным и никак не предрешает вопроса о восточных границах Польши", – отмечал в декабре 1919 года секретарь польской в Париже Станислав Козицкий.В 1920 году Польша возобновила наступление в Белоруссии и в Центральной Украине. 7 мая поляки вступили в Киев. Но в мае 1920 года Красная армия перешла в контрнаступление, а уже в июле вступила на этнически польские земли. Как позже вспоминал маршал Юзеф Пилсудский, наступление Красной армии "создавало впечатление чего-то неотразимого, надвигающегося, как тяжелая безобразная туча, для которой не существует преград".Пресса в Варшаве обвиняла Пилсудского в "киевской авантюре". Особенно старались национал-демократы (эндеки) со своим лидером Романом Дмовским. 1 июля 1920 года Законодательный Сейм Польши создал Совет обороны государства, который существенно ограничил полномочия Пилсудского как начальника государства.В результате правительственного кризиса в Польше был сформирован новый кабинет Владислава Грабского. Премьер начал искать дипломатический выход. 5 июля Антанта созвала международную конференцию в бельгийском городе Спа. Великобритания согласилась обратиться к большевистскому руководству с предложением прекратить боевые действия и установить демаркационную линию.Польские войска должны быть отведены за пределы временной восточной границы, установленной Антантой 9 декабря 1919 года. Красной армии предстояло остановиться на позициях за 50 км до этой линии. На территории Восточной Галичины линией разграничения определялась линия фронта, актуальная на момент подписания перемирия, при этом стороны должны были отвести от нее войска – каждая на расстояние 10 км.По сравнению с предыдущими территориальными амбициями Варшавы договоренности в Спа выглядели как безусловное поражение. Зато они предполагали, что Антанта окажет всю необходимую помощь для защиты Польши в том случае, если большевики отвергнут условия перемирия.11 июля 1920 года Форин-офис отправил мирные предложения в виде ноты наркому иностранных дел РСФСР Георгию Чичерину. По форме это был ультиматум, в котором Лондон, помимо прочего, требовал от Советской России заключить перемирие с белыми силами Петра Врангеля.Чичерин выступал за принятие британского предложения, но член Реввоеносвета Западного фронта Ивар Смилга, напротив, призывал отвергнуть их. Военные рисовали шикарные перспективы, поэтому от предложения Великобритании было решено отказаться. Большевики заявили, что готовы к переговорам с Польшей без посредников.В тексте ноты Керзона речь шла не совсем о том, о чём представители Антанты договорились с поляками. В Москве получили план перемирия, где упоминалась дистанция в 50 км, но не от временного рубежа 9 декабря 1919, а от линии, продлённой на юг до самой Чехословакии. Нота уверяла, что поляки готовы отойти на линии, проходившей через Гродно, Немиров, Брест-Литовск, восточнее Грубешова, западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля – и до Карпат. Последние пункты определяли границу проектируемого восточногалицкого мандата Антанты.Далее в тексте ноты отмечалось, что в пределах Восточной Галичины каждая из сторон должна оставаться на текущей линии фронта. Но по состоянию на 11 июля 1920 года фронт проходил в районе Збруча (Южный участок с Каменец-Подольским защищала армия УНР.) Каким образом поляки должны были оставаться на этих позициях и одновременно отступить в Перемышль? Или же "буферной зоной" должна была стать вся Восточная Галиция?В Спа представители Антанты договорились взять за основу "временную (минимальную) восточную границу Польши", предложенную в декларации от 8 декабря 1919 года. По описанию в тексте она не касалась Галичины, но на сопроводительной карте кто-то начертил границу как в ноте Керзона. И есть все основания полагать, что этим человеком был сотрудник Форин-офиса, советник по вопросам Польши и Восточной Европы Льюис Нэймьер (урождённый Людвик Бернштейн).Он родился в 1888 году в богатой полонизированной еврейской семье в Седлецкой губернии России (ныне Люблинское воеводство Польши). Бернштейны в 1890-м переехали в австрийскую Галичину и сменили фамилию на более польскую – Немировские. Именно под ней Людвик учился во Львове и Лозанне. В 1906 году он эмигрировал в Великобританию, в 1913-м получил британское подданство и стал Льюисом Бернштейном Нэймьером.Нэймьер был личным врагом антисемита и великодержавника Романа Дмовского, а также противником польского господства над украинцами. Позицию Нэймьера не изменило даже известие о том, что имение его родителей в нынешней Тернопольской области разграбили и сожгли украинцы. Нэймьер также считал, что будущее Украины – в тесной связи с Россией. Дмовский сетовал, что "такой маленький галицкий еврейчик играл такую большую роль в судьбе Польши!", но поддержка отдельного статуса Восточной Галичины отвечала официальному курсу британской дипломатии и взглядам премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа.В июле 1920 года большевики от остановки на "линии Керзона" отказались, начав наступление на Варшаву. На II конгрессе Коминтерна делегаты приняли резолюцию с поддержкой действий Советской России и призывом оказать ей помощь в деле освобождения Польши от "панского гнёта".Вскоре было образовано альтернативное правительство Польши – Временный Революционный Комитет. В случае советизации Польши Ленин планировал отдать ей территории восточнее "линии Керзона" (точно так же в 1918 году финским товарищам была практически безвозмездно передана территория Печенги на побережье Баренцева моря).Однако в августе 1920 года случилось "чудо на Висле" и вскоре "линия Керзона" осталась много западнее районов ведения боевых действий. Весной 1921 года в Риге враждующие стороны заключили мирный договор, по которому Западная Украина и Белоруссия перешли под контроль Польши.На международное признание новой польской восточной границы ушло два года. Под давлением Франции Великобритания была вынуждена отказаться от своего видения восточных польских рубежей. О "линии Керзона" никто не вспоминал пока в Европе не разгорелась новая война.В сентябре 1939 года советские войска вошли на территорию оставленных почти 20 лет назад Западной Украины и Белоруссии. По договору с Германией, между государствами устанавливалась граница, которая, за некоторыми исключениями, повторяла "линию Керзона", хотя в официальных документах о проекте 1919-1920 годов не упоминалось.Однако в 1941 году ситуация изменилась. Даже в первые месяцы Великой Отечественной войны советские дипломаты прощупывали почву на предмет подтверждения территориальных приобретений, состоявшихся в 1939 году. Уже тогда СССР предлагал вариант с оформлением польских границ, который будет принят после войны. Однако Великобритания не спешила с ними соглашаться.В 1943 году союзники стали более сговорчивыми. На Тегеранской конференции британский премьер-министр Уинстон Черчилль заявил: "очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией реки Одер с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Оппельнской провинции".В августе 1945 года советские и польские дипломаты заключили договор, по которому определялась новая граница между странами по "линии Керзона" с некоторыми уступками в пользу Варшавы.Сталин успешно использовал "линию Керзона" для обоснования своего видения восточных границ Польши. Вряд ли умерший в 1925 году лорд Керзон мог подумать о том, что названный его именем проект спустя четверть века сыграет против Великобритании. А вот сэр Люис Бернштейн Нэймьер, доживший до 1960 года, должен был остаться доволен.

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