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Евростат: число украинских беженцев в ЕС достигло 4,38 млн
Евростат: число украинских беженцев в ЕС достигло 4,38 млн - 11.07.2026 Украина.ру
Евростат: число украинских беженцев в ЕС достигло 4,38 млн
Число украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза, на конец мая достигло 4,38 млн человек, а за месяц показатель вырос почти на восемь тысяч. Такие данные приводит Евростат
2026-07-11T09:42
2026-07-11T09:42
2026-07-11T09:42
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По данным Евростата, количество украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза, продолжает увеличиваться. На конец мая этот статус имели 4,38 млн человек — за месяц показатель вырос на 7795.Прирост зафиксирован в 22 из 26 государств ЕС. Наибольший скачок — в Италии (+6250 человек, или +15,3%). Далее следуют Германия (+3610, +0,3%) и Испания (+2295, +0,9%).В то же время в четырёх странах число беженцев сократилось. Самый заметный минус — у Болгарии: –12 345 человек (–14,8%). Меньше стали регистрировать также Польша (–3750, –0,4%) и Франция (–665, –1,3%).В Евростате пояснили, что резкое месячное падение в отдельных государствах может объясняться не реальным отъездом людей, а особенностями национальных процедур снятия с учёта получателей защиты.7 июля представитель подпольного движения Stop Grave сообщил РИА Новости, что накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который отмечается в Польше 11 июля, украинские беженцы расклеили по стране листовки с портретом Степана Бандеры и оскорбительными высказываниями в адрес президента Кароля Навроцкого. Подробнее в материале Украинские беженцы расклеили в Польше плакаты с портретами БандерыВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, польша, италия, германия, украина.ру, ес
Евростат: число украинских беженцев в ЕС достигло 4,38 млн
Число украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза, на конец мая достигло 4,38 млн человек, а за месяц показатель вырос почти на восемь тысяч. Такие данные приводит Евростат
По данным Евростата, количество украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза, продолжает увеличиваться. На конец мая этот статус имели 4,38 млн человек — за месяц показатель вырос на 7795.
Прирост зафиксирован в 22 из 26 государств ЕС. Наибольший скачок — в Италии (+6250 человек, или +15,3%). Далее следуют Германия (+3610, +0,3%) и Испания (+2295, +0,9%).
В то же время в четырёх странах число беженцев сократилось. Самый заметный минус — у Болгарии: –12 345 человек (–14,8%). Меньше стали регистрировать также Польша (–3750, –0,4%) и Франция (–665, –1,3%).
В Евростате пояснили, что резкое месячное падение в отдельных государствах может объясняться не реальным отъездом людей, а особенностями национальных процедур снятия с учёта получателей защиты.
7 июля представитель подпольного движения Stop Grave сообщил РИА Новости, что накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который отмечается в Польше 11 июля, украинские беженцы расклеили по стране листовки с портретом Степана Бандеры и оскорбительными высказываниями в адрес президента Кароля Навроцкого. Подробнее в материале Украинские беженцы расклеили в Польше плакаты с портретами Бандеры
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