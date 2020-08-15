«Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может», — сказала она.
В качестве причины такого решения она назвала сообщения о том, что якобы «в котельных жгут бюллетени».
Следует отметить, что даже если бюллетени были сожжены, то это не объясняет отказа участвовать во втором туре выборов.
Ведь если действительно ее поддержало больше избирателей, чем указано в официальной статистике ЦИК (около 10% голосов против 80% у Лукашенко), то при наличии международных наблюдателей во втором туре она легко бы показала тот результат, который считает настоящим.
Однако Тихановская всеми силами старается избежать повторного голосования. Ее пресс-секретарь надеется, что мировое сообщество и без этого признает Тихановскую законным президентом и заставит Лукашенко уйти с поста.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.
Лукашенко заявил, что «уже появились элементы внешнего вмешательства» в ситуацию в стране со стороны стран Запада.