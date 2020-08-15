Потерпевший поражение на выборах президента Белоруссии экс-кандидат Светлана Тихановская против проведения второго тура выборов или пересчета голосов, заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 15 августа

«Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может», — сказала она.

Тяжёлый выбор Лукашенко. Что ждёт Белоруссию © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что даже если бюллетени были сожжены, то это не объясняет отказа участвовать во втором туре выборов.

Ведь если действительно ее поддержало больше избирателей, чем указано в официальной статистике ЦИК (около 10% голосов против 80% у Лукашенко), то при наличии международных наблюдателей во втором туре она легко бы показала тот результат, который считает настоящим.

Однако Тихановская всеми силами старается избежать повторного голосования. Ее пресс-секретарь надеется, что мировое сообщество и без этого признает Тихановскую законным президентом и заставит Лукашенко уйти с поста.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.

Лукашенко заявил, что «уже появились элементы внешнего вмешательства» в ситуацию в стране со стороны стран Запада.