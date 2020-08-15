Бедронь должен был прибыть в Минск 14 августа с трехдневным визитом, но его не пустили в страну без объяснения причин.
Следует отметить, что ранее в этот день главы МИД ЕС согласовали решение о вводе санкций в отношении ряда белорусских чиновников.
Также сообщается, что вместе с Бедронем должен был приехать его коллега Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по Белоруссии.
Евродепутаты планировали на месте посмотреть на ситуацию в стране и встретиться как с представителями власти, так и задержанными протестующими, представителями неправительственных организаций и независимых СМИ.
С аналогичными визитами в 2014 году представители ЕС посещали Украину. Они оказывали мощную поддержку участникам протестов в Киеве, что стало одной из причин успешного государственного переворота на Украине.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.