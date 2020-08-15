Бедронь должен был прибыть в Минск 14 августа с трехдневным визитом, но его не пустили в страну без объяснения причин.

Следует отметить, что ранее в этот день главы МИД ЕС согласовали решение о вводе санкций в отношении ряда белорусских чиновников.

Также сообщается, что вместе с Бедронем должен был приехать его коллега Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по Белоруссии.

Чем хуже, тем лучше. Что предлагает Запад в качестве сценариев развития белорусского конфликта
Чем хуже, тем лучше. Что предлагает Запад в качестве сценариев развития белорусского конфликта
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Евродепутаты планировали на месте посмотреть на ситуацию в стране и встретиться как с представителями власти, так и задержанными протестующими, представителями неправительственных организаций и независимых СМИ.

С аналогичными визитами в 2014 году представители ЕС посещали Украину. Они оказывали мощную поддержку участникам протестов в Киеве, что стало одной из причин успешного государственного переворота на Украине. 

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.