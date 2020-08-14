Для президента Белоруссии Александра Лукашенко единственный шанс на стабилизацию обстановки в стране состоит в том, чтобы развивать и укреплять экономические связи с Россией в рамках ЕАЭС. Об этом рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Пушков: Результаты выборов должны подтолкнуть Лукашенко к большему сближению с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Парламентарий также отметил, что с точки зрения инвестиций и создания новых рабочих мест Лукашенко может быть заинтересован в расширении сотрудничества с Китаем, который является достаточно активной силой в Белоруссии, особенно на экономическом фронте.

«Все упирается в экономику. Если Лукашенко сумеет поднять уровень жизни в Белоруссии, часть претензий, которая предъявлялась к нему в последнее время, сойдет на нет. Его могут по-прежнему не любить те, кто сейчас выступает против него. Но они будут понимать, что у них нет серьезных рычагов для того, чтобы добиться его отставки», — указал Пушков.

Так что вместо того, чтобы заниматься бессмысленным маневрированием в отношениях с Западом, которое ничего хорошего не принесет Белоруссии, Лукашенко следовало заняться чисто экономическими аспектами развития своего государства, и здесь без России Белоруссия обойтись никак не сможет, добавил сенатор.

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