Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80, 8% голосов. Во вторник вечером и в среду несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.
Парламентарий также отметил, что с точки зрения инвестиций и создания новых рабочих мест Лукашенко может быть заинтересован в расширении сотрудничества с Китаем, который является достаточно активной силой в Белоруссии, особенно на экономическом фронте.
«Все упирается в экономику. Если Лукашенко сумеет поднять уровень жизни в Белоруссии, часть претензий, которая предъявлялась к нему в последнее время, сойдет на нет. Его могут по-прежнему не любить те, кто сейчас выступает против него. Но они будут понимать, что у них нет серьезных рычагов для того, чтобы добиться его отставки», — указал Пушков.
Так что вместо того, чтобы заниматься бессмысленным маневрированием в отношениях с Западом, которое ничего хорошего не принесет Белоруссии, Лукашенко следовало заняться чисто экономическими аспектами развития своего государства, и здесь без России Белоруссия обойтись никак не сможет, добавил сенатор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.