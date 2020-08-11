Для президента Белоруссии Александра Лукашенко единственный шанс на стабилизацию в стране сейчас состоит в том, чтобы развивать и укреплять экономические связи с Россией, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

- Алексей Константинович, прежде всего хотелось бы от имени всей редакции издания Украина.ру поздравить вас с прошедшим днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов и всего того, что вы сами себе пожелаете.

— Спасибо.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы республики прошли как праздник, а те, кто хотел его испортить, «засветились еще ярче». Действительно ли это голосование было для него праздником?

— Конечно же, нет. Это, как минимум, очень серьезное преувеличение. Или же это заявление претендует на звание шутки месяца. Но если это был троллинг, то не очень удачный. Что и показали события ночи с 10 на 11 августа.

Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Последуют определенные действия со стороны Евросоюза. Об этом уже были заявления представителей альянса. Думаю, что сузится поле для внешнеполитического маневра для Лукашенко. Если до сих пор у западных стран не было прямого повода для введения новых санкционных мер в отношении Лукашенко и близких к нему структур, то сейчас такой повод появился.

- Говорят, что до сих пор западные санкции против Белоруссии носили больше символический характер. Могут ли они усилиться настолько, чтобы нанести ощутимый удар по белорусской экономике и белорусской власти?

— Да, думаю, что высока вероятность принятия расширенных санкций против Белоруссии. Сейчас это уже обсуждается в Евросоюзе. И если до выборов главной виделась линия на поощрение Лукашенко на отдаление от Москвы и переориентацию на Евросоюз, то теперь в ЕС начинает усиливаться другая линия. Она состоит в том, что на Лукашенко нужно оказать дополнительное давление, для того чтобы помочь его противникам добиться его ухода от власти.

И, конечно, введение новых санкций способно оказать определенное негативное воздействие на экономику Белоруссии.

Любые формы ограничения инвестиционной активности, любые формы ограничения финансовых трансакций, персональные санкции, к которым так чувствительна белорусская политическая элита, — все это может иметь определенное воздействие, и может настроить против Лукашенко часть его относительно близкого окружения.

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

- Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с победой, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений. В чем вообще состоит позиция России в отношении Белоруссии и как дальше сложатся отношения Москвы и Минска?

— Позиция России состоит в том, что мы хотим видеть в Белоруссии братское и дружественное нам государство. Мы хотим сохранить ее в качестве военно-политического союзника, в качестве члена нашего интеграционного объединения (Евразийского экономического союза), мы хотим сохранить все достижения в области интеграции, включая свободное передвижение людей, капиталов, и товаров, которые были достигнуты за последние 15-20 лет.

Конечно, мы не хотим подрывать интеграционные процессы на постсоветском пространстве, и поэтому хотим сохранить Белоруссию в качестве участника этого процесса. Это естественные и закономерные национальные интересы России, и это как раз отражено в поздравлении Владимира Путина. Мы рассчитываем на поступательное движение в области интеграционных процессов и создания Союзного государства.

Что касается Лукашенко, то, как я уже сказал, его поле для маневра значительно сузилось. С Запада на него будут оказывать давление, вероятно, будут приняты дополнительные санкции. Также допускаю, что Запад активизирует работу с оппозиционными кругами в Белоруссии, которые за прошедшие с выборов две ночи уже продемонстрировали определенный потенциал, — в надежде, что в будущем подобные протесты приведут к падению Лукашенко.

Дело в том, что, какие бы уступки Лукашенко ни делал Западу, он остается для Запада фигурой стратегически неприемлемой. Лукашенко нужен Западу только для того чтобы попытаться с его помощью отдалить Белоруссию от России. После этого с высокой степенью вероятностью будут организованы массовые акции протеста, которые приведут к его падению и смене режима.

Эксперт сравнил поведение Лукашенко и Януковича в условиях акций протестов © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Януковича, которого всячески поощряли на так называемую самостоятельную внешнюю политику, на переориентацию на Европу, на Евроассоциацию и так далее. Но в определенный момент западные политики отказались от соглашения, которое с ним было подписано, и фактически оправдали государственный переворот на Украине.

Нет никаких причин, почему в отношении Белоруссии Запад повел бы себя иначе.

- И что сейчас Лукашенко следовало бы предпринять?

— Для Лукашенко единственный шанс на стабилизацию состоит в том, чтобы развивать и укреплять экономические связи с Россией в рамках ЕАЭС. Полагаю также, что с точки зрения инвестиций и создания новых рабочих мест он может быть заинтересован в расширении сотрудничества с Китаем, который является достаточно активной силой в Белоруссии, особенно на экономическом фронте.

Все упирается в экономику. Если Лукашенко сумеет поднять уровень жизни в Белоруссии, часть претензий, которая предъявлялась к нему в последнее время, сойдет на нет. Его могут по-прежнему не любить те, кто сейчас выступает против него. Но они будут понимать, что у них нет серьезных рычагов для того, чтобы добиться его отставки.

Поэтому Лукашенко сейчас должен заняться не внешнеполитическим маневрированием, которым он занимался до выборов, совершая абсолютно непонятные действия в отношении произвольно задержанных в Белоруссии российских граждан, выступая с возмутительными заявлениями в адрес России, обвиняя ее во всех смертных грехах.

Он ведь даже не проверил, действительно ли эти люди были засланы в Белоруссию с какими-то подрывными целями, или он был дезинформирован. Никакой проверки не было. Он воспользовался задержанием этих 33 россиян только для того, чтобы ввести антироссийский элемент в свою предвыборную кампанию.

Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда © РИА Новости, Нина Зотина

Так что вместо того, чтобы заниматься бессмысленным маневрированием, которое его никуда не заведет и ничего хорошего не принесет Белоруссии, Лукашенко следовало заняться чисто экономическими аспектами развития своего государства. И здесь без России Белоруссия обойтись никак не сможет.

Поэтому я считаю, что результаты этих выборов (не официальные цифры, а социальные и политические результаты выборов) должны подтолкнуть Лукашенко в сторону большей интеграции в рамках ЕЭАС и большему сближению с Россией. Потому что на западном направлении, сколько бы он ни маневрировал, его ждет политический крах.