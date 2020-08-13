Латвия не считает возможным совместно с Белоруссией проводить чемпионат мира по хоккею, запланированный на 2021 год. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, передает вечером 13 августа Sputnik Беларусь

Жесткий вариант в Минске. Эксперты о протестах и будущем Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko

Однако проведению чемпионата мира могут помешать массовые акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии, которые идут пятый день подряд.

«Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Беларусью. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», — сказал премьер-министр.

Хоккей с шайбой — одно из главных увлечений президента Белоруссии Александра Лукашенко. В марте после одного из матчей турнира на призы Президентского спортивного клуба Лукашенко назвал эту игру лучшим средством от коронавируса.