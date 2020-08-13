Матчи лучших хоккейных сборных мира должны были пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня следующего года.
Однако проведению чемпионата мира могут помешать массовые акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии, которые идут пятый день подряд.
«Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Беларусью. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», — сказал премьер-министр.
Хоккей с шайбой — одно из главных увлечений президента Белоруссии Александра Лукашенко. В марте после одного из матчей турнира на призы Президентского спортивного клуба Лукашенко назвал эту игру лучшим средством от коронавируса.