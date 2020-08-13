Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.
«Запад будет вводить санкции, конечно же. Батька будет на это реагировать. И главным выгодоприобретателем этих санкций и обострения конфликта между Лукашенко и Европой будем, конечно же, мы (Россия. — Ред.)… Потому что все это дело ставит Лукашенко в дипломатическую изоляцию, он больше не сможет играть какую-то внешнеполитическую многовекторность (Китай в этот расчет мы не берем), и он перед нами открыт за все то, что он наговорил и делал во время предвыборной кампании», — сказал Мирзаян.
По его словам, больше Белоруссии поворачиваться некуда, — только Россия готова работать с Лукашенко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.