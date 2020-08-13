После силового подавления протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет проводить политику многовекторности, так как Запад не будет игнорировать такое поведение, и только Россия не откажется от сотрудничества с ним. Об этом доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал Украине.ру

Блогер Медведев рассказал, при каком сценарии Россия пойдет на радикальные действия по Белоруссии © vk.com, Дмитрий Медведев

«Запад будет вводить санкции, конечно же. Батька будет на это реагировать. И главным выгодоприобретателем этих санкций и обострения конфликта между Лукашенко и Европой будем, конечно же, мы (Россия. — Ред.)… Потому что все это дело ставит Лукашенко в дипломатическую изоляцию, он больше не сможет играть какую-то внешнеполитическую многовекторность (Китай в этот расчет мы не берем), и он перед нами открыт за все то, что он наговорил и делал во время предвыборной кампании», — сказал Мирзаян.

По его словам, больше Белоруссии поворачиваться некуда, — только Россия готова работать с Лукашенко.

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